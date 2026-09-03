Leila Gianni rompió con La Libertad Avanza y cuestionó a Milei

Leila Gianni anunció su salida de La Libertad Avanza y marcó un nuevo quiebre dentro del espacio oficialista. La concejala de La Matanza comunicó su decisión a través de sus redes sociales y cuestionó el rumbo que tomó el Gobierno de Javier Milei.

En un mensaje publicado este miércoles, Gianni explicó que se trata de una decisión que tomó después de analizar su continuidad dentro del espacio. “Me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar”, expresó.

La dirigente sostuvo que La Libertad Avanza está dejando afuera a una parte de la sociedad y que no existe suficiente escucha hacia las demandas de la población. De todos modos, buscó diferenciar sus críticas de un rechazo a las reformas económicas impulsadas por el Gobierno.

“Ordenar, sí. Olvidarse de la gente, no”, planteó Gianni. En esa línea, reconoció que consideraba necesario ordenar la macroeconomía y cambiar el rumbo del país, pero advirtió que esas transformaciones no deberían dejar de lado las dificultades que atraviesan trabajadores, comerciantes, emprendedores y vecinos.

La concejala también defendió el trabajo territorial que viene realizando en La Matanza y otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Frente a los cuestionamientos que recibió por su presencia en distintos barrios, sostuvo que recorrer el territorio forma parte de su función y que la política no debería aparecer solamente durante los períodos electorales.

Gianni también apuntó contra la dirigencia política y rechazó que los cargos sean utilizados con fines personales. “La política no puede ser un negocio personal”, sostuvo, al cuestionar la posibilidad de que el poder sea utilizado para obtener beneficios particulares.

La salida de Gianni tiene además un antecedente dentro de su relación con el oficialismo. La dirigente ya había tenido un distanciamiento del bloque de La Libertad Avanza en La Matanza, poco después de asumir su banca como concejala en diciembre de 2025. En aquella oportunidad había conformado un monobloque junto a legisladores del PRO bajo el nombre Alianza Libertad Republicana.

Antes de llegar al Concejo Deliberante, Gianni había formado parte del Gobierno nacional. Fue subsecretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y durante esa etapa protagonizó distintos cruces públicos con dirigentes de organizaciones sociales, entre ellos Juan Grabois.

Su recorrido político también incluye un pasado vinculado al kirchnerismo y a La Cámpora, antes de incorporarse al espacio libertario. En 2025 fue confirmada como primera candidata a concejal de La Libertad Avanza en La Matanza y mantuvo durante la campaña un fuerte enfrentamiento político con el intendente Fernando Espinoza.

Con su anuncio, Gianni formalizó ahora su ruptura con La Libertad Avanza, aunque aseguró que continuará defendiendo las convicciones que la llevaron a participar de la política. Su decisión se suma a las tensiones y diferencias que el oficialismo viene atravesando en distintos sectores y territorios.