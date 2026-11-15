El Senado se prepara para una sesión clave este jueves en la que buscará convertir en ley un nuevo régimen para el sistema de discapacidad. La iniciativa cuenta con un amplio respaldo político y propone transformar en permanentes buena parte de las disposiciones contempladas actualmente por la emergencia que vence en diciembre.

El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, ya obtuvo media sanción en Diputados y consiguió dictamen en el Senado con acompañamiento del oficialismo, bloques aliados y el peronismo.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anticipó que impulsará su tratamiento.

“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, expresó la senadora.

El temario definitivo será acordado este miércoles a las 15 durante la reunión de Labor Parlamentaria. Además de Discapacidad, podrían incorporarse la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín, ambas con aprobación previa de Diputados.

Qué cambiará si el Senado convierte el proyecto en ley

Uno de los puntos centrales es que el nuevo régimen dejará de tener carácter transitorio y de emergencia. El objetivo es establecer de manera permanente una serie de derechos y mecanismos de funcionamiento del sistema.

La iniciativa mantiene la posibilidad de cobrar una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y al mismo tiempo desempeñarse en un empleo formal o estar inscripto en el monotributo.

Para conservar la compatibilidad, los ingresos laborales no podrán superar el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). También se mantiene el nomenclador único de prestaciones y se establece una actualización automática y periódica de sus aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución del IPC.

El proyecto garantiza además la cobertura básica de protección médica mediante el programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

Otro punto relevante está relacionado con el presupuesto. La asignación correspondiente al Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

La norma también incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio de debido proceso inclusivo. A pedido de bloques aliados se agregó una cláusula transitoria para establecer un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores. Además, el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo máximo de 30 días para reglamentar la ley.

El debate sobre discapacidad después de la visita del Papa

La discusión legislativa vuelve al centro de la agenda pocos días después de la visita de León XIV a la Argentina, durante la cual la situación de las personas con discapacidad ocupó uno de los capítulos de su recorrido.

El pontífice visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, institución que brinda asistencia integral a personas con discapacidad.

Bullrich también vinculó su posición sobre el proyecto con una mirada inclusiva: “El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, afirmó.

Antes de la sesión del jueves, el oficialismo tendrá otras dos discusiones parlamentarias relevantes. El martes está previsto el debate en comisión sobre la suspensión de las PASO, mientras que el Gobierno también buscará avanzar con el dictamen del Presupuesto 2027, con la intención de llevarlo al recinto el 25 de noviembre.

La definición inmediata, sin embargo, llegará el miércoles con Labor Parlamentaria. Allí quedará establecido el temario de una sesión en la que la nueva Ley de Discapacidad aparece, por el nivel de respaldo alcanzado, como uno de los proyectos con mayores posibilidades de obtener sanción definitiva.