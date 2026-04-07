La Libertad Avanza junto a bloques dialoguistas pidieron una sesión especial para este miércoles a las 15 para debatir el proyecto de reforma de la ley de Glaciares, y así cumplir con el pedido de gobernadores aliados que buscan con esta norma captar nuevas inversiones mineras.

La sesión especial fue solicitada por los presidentes del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, de la UCR, Pamela Verasay, de Independencia Gladys Medina, de Por Santa Cruz José Luis Garrido, de Producción y Trabajo Nancy Picón Martínez, y de Innovación Federal Alberto Arrúa.

También firman el pedido los libertarios y titulares de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, de Peticiones Poderes y Reglamento, Giselle Castelnuovo, la secretaria parlamentaria de la LLA, Silvana Guidici, y el macrista Javier Sanchez Wrba.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los gobernadores aliados para fomentar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de Cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley de Bases sancionada en 2024.

Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.

Los mandatarios ya consiguieron dar su primer paso con la aprobación de la reforma en el Senado por 40 a 31 votos.

En comisiones

Pero para tratar el proyecto en el recinto de sesiones, el oficialismo y sus aliados deben conseguir un dictamen de mayoría este miércoles en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, que fue citado para las 14.

Para poder tener despacho de comisión, LLA y aliados deberán tener 18 firmas en Asuntos Constitucionales y 16 en Recursos Naturales, lo cual lo tiene garantizado junto a sus aliados provinciales, de la UCR y el PRO.

En primera instancia habrá una reunión informativa con la exposición de invitados, entre quienes se incluirían a gobernadores de provincias, y en segundo término se pasará a la firma de los dictámenes.

La reunión de la comisión se hará luego de haber realizado el 25 y 26 de marzo las Audiencias Públicas donde expusieron unos 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual de los 100 mil inscriptos, lo que generó el repudio de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.

El punteo del oficialismo

La Libertad Avanza es optimista en que tendrán los 129 diputados para abrir la sesión, habilitar el debate y al menos entre 130 y 134 votos convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado el 26 de febrero por el Senado.

La Libertad Avanza tiene 94 votos —ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solo vota cuando se necesitan mayorías agravadas o para desempatar— y cuenta con el respaldo para sancionar esta ley de 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, unos 21 de Fuerzas del Cambio-que integran la UCR, PRO, Por Santa Cruz.

También acompañarán el proyecto los tres legisladores de Independencia, y por lo menos 2 cordobeses y el bonaerense Nicolas Massot, respaldarán el proyecto del Gobierno.