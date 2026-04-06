El Gobierno de Río Negro salió a frenar en seco una polémica que empezaba a crecer: negó de manera categórica haber otorgado permisos mineros a privados y aseguró que las denuncias públicas carecen de sustento técnico y jurídico.

En ese sentido, desde la Secretaría de Minería provincial aclararon que el expediente N° 48022-M-2023, correspondiente al cateo “El Gran Don José”, no cuenta con ningún permiso otorgado. Las versiones que vinculaban al empresario Claudio Ciccarelli con concesiones fueron descartadas de plano.

Ahora bien, el Gobierno puso el foco en un punto clave: el trámite está en una etapa inicial. Según detallaron, todavía se encuentra en evaluación técnica y no reúne las condiciones necesarias para avanzar, ya que restan instancias fundamentales como notificaciones a superficiarios y análisis técnicos obligatorios.

Por otra parte el propio Gobernador Alberto Weretilneck remarcó que “en el expediente N° 50138-2025 denominado Cateo “Collin” presentado por la empresa Tamar Mining SA no se otorgó ningún permiso minero, ni de exploración ni de explotación. Toda la información es pública y está publicada como corresponde. Nosotros somos transparentes y no tenemos nada que ocultar”.

“No sólo es falso que hayamos entregado ese permiso, sino que también mienten cuando dicen que el lugar en cuestión está en zona de glaciares. Están acostumbrados a mentir, pero nosotros contamos con el respaldo de la verdad”, sostuvo el Mandatario.

Además, explicaron que las etapas cumplidas hasta ahora, como la registración administrativa, el pago del canon o la publicación de edictos, no implican ningún tipo de autorización. Son pasos formales previstos por la ley para dar publicidad al proceso, pero no habilitan actividad minera.

Por otro lado, también desmintieron la existencia de cualquier solicitud o derecho minero vinculado a Federico Machado en los registros oficiales, descartando otra de las versiones que circulaban.

Finalmente, el Gobierno fue más allá y apuntó contra sectores de la oposición, a quienes acusó de instalar denuncias falsas para generar confusión y desgaste político. Insistieron en que la información difundida surge del Catastro Minero como parte de un sistema de transparencia, y remarcaron que no existe, hasta el momento, ningún permiso otorgado.