El Gobierno sufrió este miércoles un revés en la Cámara de Diputados, donde no consiguió el quórum necesario para iniciar una sesión especial en la que pretendía avanzar con una serie de proyectos, entre ellos la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

A las 12.31, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la convocatoria. En ese momento había 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios para abrir la sesión.

La falta de acompañamiento de sectores que en otras oportunidades colaboraron con La Libertad Avanza resultó determinante. Uno de los movimientos centrales fue el de Provincias Unidas, cuyos 18 integrantes no se sentaron en sus bancas pese a encontrarse en el recinto.

Tampoco aportaron al quórum los diputados del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, representantes de Elijo Catamarca, un sector de Argentina Federal y el diputado del PRO Álvaro González.

Según se conoció durante los minutos previos al vencimiento del plazo, Menem mantuvo contactos con la presidenta del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, para intentar modificar la posición de esa bancada. Las conversaciones no consiguieron destrabar el escenario.

Qué proyectos quedaron sin tratar

Uno de los principales puntos del temario era el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa impulsada por el Gobierno vinculada con la cuestión Malvinas. También estaba previsto debatir una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otro de los proyectos de interés para el oficialismo.

La convocatoria incluía además acuerdos para la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos cometidos por menores y delitos contra la integridad sexual. Entre los asuntos pendientes también figuraban el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, además de una enmienda al Protocolo de Montevideo.

La caída de la sesión generó inmediatamente cruces entre oficialismo y oposición.

La diputada de Unión por la Patria Julia Strada cuestionó el contenido del proyecto sobre Malvinas y sostuvo que detrás de la iniciativa existían intereses vinculados con empresas extranjeras. Se trata de una acusación política de la legisladora que el cable de origen no acompaña con documentación que permita corroborarla.

Desde La Libertad Avanza, Karen Reichardt responsabilizó a la oposición por el fracaso de la convocatoria.

“Después se llenan la boca hablando de soberanía nacional, pero hoy ni siquiera hubo quórum en Diputados para tratar la Ley Malvinas, ni tampoco la reforma del BCRA”, escribió en sus redes sociales.

“La soberanía se defiende con hechos, no con discursos”, agregó la diputada oficialista.

Lo cierto es que a oposición celebró la caída de la sesión y algunos de sus integrantes entonaron incluso la Marcha de las Malvinas antes de abandonar el recinto. Este resultado expuso nuevamente la dependencia del Gobierno de los bloques dialoguistas para avanzar con sus iniciativas en Diputados. Esta vez, La Libertad Avanza quedó a solamente tres legisladores de alcanzar el quórum, pero no consiguió reunir los apoyos necesarios para iniciar el debate.