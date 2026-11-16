El Gobierno de Villa La Angostura presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que la Ruta de Circunvalación pase a llamarse “Avenida Héroes de Malvinas”, una propuesta que apunta a dejar un reconocimiento permanente a los veteranos y a los soldados caídos durante el conflicto bélico de 1982.

La iniciativa fue impulsada por el intendente Javier Murer junto al secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, y ya ingresó al cuerpo legislativo para su tratamiento. Según se plantea en el expediente presentado, el objetivo es otorgar una identidad vinculada a la memoria y al reconocimiento histórico a una de las obras de infraestructura más importantes para la localidad.

Una obra estratégica para la localidad

La propuesta llega en un contexto particular marcado por la reactivación de la Ruta de Circunvalación, una obra considerada clave para el desarrollo vial de Villa La Angostura.

Una vez finalizada, permitirá desviar el tránsito pesado e internacional que actualmente atraviesa sectores urbanos, mejorar las condiciones de seguridad vial y fortalecer la conexión con el Paso Internacional Cardenal Samoré, uno de los principales corredores fronterizos del país. Además, la infraestructura es considerada estratégica para ordenar la circulación vehicular y reducir el impacto del tránsito de carga dentro del ejido urbano.

Un homenaje con carácter permanente

La iniciativa municipal plantea que el nombre "Avenida Héroes de Malvinas" abarque toda la extensión de la circunvalación dentro del ejido de Villa La Angostura. También prevé realizar las gestiones necesarias ante los organismos viales competentes para formalizar la denominación.

De avanzar en el Concejo Deliberante, la propuesta convertiría a una de las principales obras de infraestructura vial de la localidad en un espacio de homenaje permanente a quienes participaron de la Guerra de Malvinas.

El proyecto será analizado por los concejales en las próximas semanas, instancia en la que se definirá si la nueva denominación se incorpora de manera oficial a la traza vial.