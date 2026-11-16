En estos tiempos en los que tanto se habla de la relación entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el argentino, Javier Milei, y de cómo tal cercanía podría o no jugar en abrir negociaciones con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, vale apuntar que este tema y esta forma de relación, incluso más cercana, se vivió ya, en 1997, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, estuvo cuatro días en Argentina, que pasó en Bariloche.

Clinton estuvo con su esposa, Hillary, alojado en el hotel Llao Llao. Estuvo con Carlos Menem, que entonces era el presidente de Argentina, un día entero. Charlaron mucho, jugaron al golf, y evaluaron la situación de las Islas Malvinas: “Le pedí a Clinton que hable con Inglaterra por Malvinas”, dijo Menem, después, en una entrevista que nos concedió a los periodistas del diario La Mañana del Sur, en la ciudad lacustre rionegrina.

Tal como se publicó entonces, la estrategia de Menem anticipó en mucho lo que ahora aplicó Javier Milei en relación al mismo tema. Dijo Menem en aquel reportaje:

Yo le pedí al presidente Clinton que hable con las autoridades de Inglaterra para que se abra un diálogo sobre nuestras relaciones en lo que hace a Malvinas. Siempre de acuerdo con las resoluciones que dictó el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

Y destacó, el presidente riojano, en una habitación del hotel Llao Llao frente a los periodistas de aquel diario:

Este es un paso importante, tenemos que ser optimistas después de tantos años de usurpación en las islas, desde 1833.

Menem no mencionó entonces la guerra de 1982; y amplió la respuesta en relación a lo que su gobierno haría si se diera esa circunstancia de diálogo con un eventual final feliz:

Vamos a respetar todos los derechos que tienen los habitantes de Malvinas y procuraríamos ayudar en todo lo que hace -a partir de nuestra soberanía- al desarrollo, de no solo el territorio malvinense, sino también de todo el mar continental.

Esta es la curiosidad del pasado, cuando se refiere a temas que siguen vigentes, y, prácticamente, sin cambios.

Todos sabemos que nada realmente importante sucedió; que Clinton declinó y su esposa perdió las elecciones ante Trump, ya en este siglo; que Menem murió asediado por su pasado y causas judiciales; y, que, muy recientemente, el tema Malvinas surgió con fuerza, nuevamente, levantado por el actual presidente argentino, Milei, en relación a la explotación petrolera en las islas y el Mar Argentino.

De aquellas “relaciones carnales”, a estas, transcurrieron 29 años. De Clinton a Trump, de Menem a Milei. ¿Cambió mucho o solo es otro capítulo de la misma comedia?