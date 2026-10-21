La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero introdujo una modificación sustancial respecto del texto que había recibido media sanción: dejó afuera la derogación de la Ley de Tierras y mantuvo así las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El cambio obliga a que la iniciativa regrese al Senado, que deberá analizar las modificaciones realizadas por la Cámara baja.

La votación se produjo durante una extensa sesión especial que continuará con otros asuntos de fuerte impacto político y social, entre ellos los proyectos sobre endeudamiento familiar y Discapacidad.

Qué cambió Diputados en la Ley de Tierras

Uno de los puntos centrales del proyecto original era la eliminación de las restricciones establecidas por la Ley 26.737, que regula la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras.

Esa legislación había sido derogada por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, pero el texto finalmente aprobado este miércoles en Diputados eliminó la disposición que buscaba consolidar esa derogación.

En consecuencia, volverán a regir los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros contemplados en esa normativa.

La modificación fue producto de las negociaciones parlamentarias y de los cuestionamientos planteados por distintos bloques durante el tratamiento de la iniciativa.

Qué establece el proyecto de Propiedad Privada

Más allá del cambio sobre las tierras rurales, el oficialismo defendió el proyecto como una herramienta destinada a reforzar las garantías sobre la propiedad privada y establecer nuevas condiciones frente a expropiaciones y ocupaciones de inmuebles.

El diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio, miembro informante de la iniciativa, sostuvo durante el debate que el Estado debe tener límites claros al momento de afectar bienes particulares.

En materia de expropiaciones, el proyecto busca establecer parámetros para determinar cuándo un bien puede ser declarado de utilidad pública y contempla criterios vinculados con la indemnización que debe recibir su propietario.

También incorpora disposiciones relacionadas con los desalojos ante la ocupación de inmuebles.

“El respetar la propiedad privada debe ser una política de Estado, para garantizar que no la saque ni un delincuente ni un burócrata de turno”, sostuvo Santurio durante su exposición.

La oposición cuestionó el cambio de posición del oficialismo

Durante el debate, sectores opositores destacaron que el oficialismo finalmente aceptara mantener las restricciones sobre la propiedad extranjera de tierras rurales.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó la política inicial del Gobierno y calificó de inconstitucional al DNU 70/2023.

“Hoy tenemos al oficialismo reculando en chancletas”, afirmó Ferraro, quien recordó que el Ejecutivo había impulsado modificaciones sobre la Ley de Tierras, la legislación de integración sociourbana y la Ley de Manejo del Fuego.

Discapacidad: negociaciones en plena sesión

Mientras se desarrollaba el debate sobre propiedad privada, representantes de diferentes bloques mantuvieron conversaciones fuera del recinto para intentar alcanzar un acuerdo amplio sobre la nueva ley de Discapacidad.

Uno de los ejes de la negociación son las pensiones no contributivas. La propuesta en discusión mantiene requisitos como contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), acreditar determinadas condiciones socioeconómicas y establece una prestación equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

También se negocia que la pensión sea compatible con un empleo formal mientras los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Otro punto central es el financiamiento. El texto contempla que los gastos sean cubiertos inicialmente con partidas del Ministerio de Salud y que, si resultan insuficientes, puedan realizarse compensaciones presupuestarias desde la Jefatura de Gabinete.

Las conversaciones tienen como uno de sus protagonistas al diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, cuyos planteos son parte de la negociación entre el oficialismo y distintos sectores opositores.

La sesión continuará además con la discusión sobre el endeudamiento familiar, donde existen diferencias entre la propuesta oficialista y los proyectos opositores sobre las herramientas destinadas a las personas con dificultades para afrontar sus deudas.