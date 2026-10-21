Sesión maratónica en Diputados: Tierras, Discapacidad y endeudamiento, en el centro del debate

La Cámara de Diputados inició este miércoles una extensa sesión con un temario que reúne proyectos de fuerte impacto político y social. El oficialismo consiguió abrir el recinto con 132 legisladores presentes y puso en marcha un debate que podría prolongarse durante al menos 18 horas.

Entre los principales temas aparecen la nueva legislación sobre Discapacidad, la restitución de límites para la compra de tierras rurales por extranjeros y diferentes iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias.

La Libertad Avanza asegura contar con los votos necesarios para aprobar el proyecto sobre Discapacidad, luego del acuerdo alcanzado con bloques aliados y dialoguistas.

Discapacidad: el Gobierno confía en tener los votos

El tratamiento de la nueva ley llega después de semanas de negociaciones y diferencias incluso dentro del propio Gobierno por su impacto presupuestario.

La mesa política de Casa Rosada resolvió esta semana sostener el acuerdo parlamentario y defender el dictamen en el recinto, pese a los cuestionamientos que habían surgido desde el área económica por el costo fiscal.

El proyecto busca convertirse en una alternativa a la prórroga de la Emergencia en Discapacidad reclamada por sectores opositores.

El oficialismo llega a la sesión confiado en reunir los votos para aprobarlo, aunque las negociaciones continuaban durante la jornada.

Tierras: vuelven los límites para compradores extranjeros

Otro de los puntos centrales es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa fue modificada durante su paso por comisión y ahora contempla restituir las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

De esta manera, el texto reincorpora disposiciones de la legislación que había sido derogada por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023.

El proyecto deberá regresar al Senado si Diputados aprueba las modificaciones introducidas al texto que había recibido media sanción.

La oposición impulsa una emergencia por endeudamiento

La situación financiera de los hogares también forma parte de la agenda. Sectores de la oposición buscan avanzar con una declaración de emergencia por los niveles de morosidad, en medio del crecimiento de la discusión sobre el endeudamiento familiar.

El extenso temario incorpora además proyectos sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.

Durante las primeras horas de la sesión fueron rechazados distintos pedidos para incorporar asuntos mediante apartamientos de reglamento. Entre ellos aparecieron propuestas relacionadas con la denominada Ley Segovia, la eliminación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la emergencia pediátrica vinculada al Hospital Garrahan y una emergencia para las pymes.

Con el quórum asegurado y numerosos proyectos por delante, la Cámara de Diputados inició una de las sesiones más extensas de las últimas semanas, con negociaciones abiertas y votaciones que se extenderán durante buena parte de la jornada.