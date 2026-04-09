Las líneas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibieron fondos para afrontar salarios iniciarán una retención de tareas desde la medianoche, en medio de un conflicto por subsidios y pagos adeudados. La medida fue confirmada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que advirtió que no todas las empresas acreditaron los haberes correspondientes al mes de marzo, pese a que ya transcurrieron varios días hábiles.

“Encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas”, señaló el gremio en un comunicado. En este contexto, el conflicto se da en paralelo a una reducción de frecuencias de hasta el 30%, que las empresas atribuyen a la falta de recursos para sostener el servicio, especialmente por el costo del gasoil.

Desde el gobierno nacional, en tanto, aseguraron que los fondos ya fueron transferidos a las empresas para cubrir los salarios. Sin embargo, desde el sindicato sostienen que los pagos no se concretaron en todos los casos. De esta manera, el conflicto sigue abierto y afecta el funcionamiento del transporte en el AMBA, con impacto directo en miles de usuarios que dependen del servicio diariamente.