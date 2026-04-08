Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) iniciaron un paro total de actividades en rechazo a los 240 despidos recientes y convocaron a un abrazo simbólico en la sede central del organismo.

La protesta se realizará este jueves desde las 10 en la sede ubicada en el barrio porteño de Palermo, con el objetivo de visibilizar el impacto de las cesantías, que representarían cerca del 30% de la planta.

Desde los gremios denuncian que el recorte compromete seriamente el funcionamiento del organismo y advierten sobre un posible “apagón meteorológico”, con consecuencias directas en áreas sensibles como la seguridad aérea y la emisión de datos para la aeronavegación.

Además, señalaron que el ajuste ya provocó el cierre de estaciones meteorológicas en distintos puntos del país, lo que limita la recolección de información clave para los pronósticos. Otro de los puntos críticos es el impacto sobre el Sistema de Alerta Temprana (SAT), fundamental para la prevención de desastres naturales y la protección de actividades económicas como la producción agrícola.

Las protestas son impulsadas por la Asociación de Trabajadores del Estado y el Centro Argentino de Meteorólogos, que consideran al SMN un organismo estratégico y cuestionan las políticas de ajuste promovidas desde el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger.