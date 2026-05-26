Las reservas del Banco Central alcanzaron este martes su nivel más alto en más de seis años: US$47.908 millones, el valor más elevado desde el 9 de octubre de 2019. El salto de US$1.105 millones respecto del cierre del viernes se explica por la llegada del tercer desembolso del FMI, por US$1.000 millones, que el organismo envió tras la aprobación de la segunda revisión del programa firmado en abril de 2025.

Con este giro, la Argentina acumuló cerca del 80% del total acordado con el Fondo. El recorrido del programa tuvo tres etapas: el primer desembolso fue de US$12.000 millones en abril de 2025, cuando el Gobierno cerró el Programa de Facilidades Extendidas (EFF) y anunció la salida del cepo; el segundo, de US$2.000 millones, llegó en agosto tras la primera revisión; y ahora se suma este tercer giro de US$1.000 millones.

Junto con el desembolso, el FMI publicó el staff report con los compromisos que el Gobierno asumió para preservar la estabilidad económica. En materia fiscal, el organismo señaló que las autoridades buscan el equilibrio general limitando el gasto mediante la racionalización de subsidios, mejor focalización de la asistencia social y priorización de la infraestructura. También reconoció la necesidad de reformar los marcos tributario, de pensiones y fiscal para fortalecer la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo.

En cuanto al financiamiento, el FMI destacó que la Argentina está usando un enfoque integral para enfrentar sus vencimientos de corto plazo, que incluye emisión de deuda en el mercado local, privatizaciones y ventas de activos públicos, repos del Banco Central y préstamos comerciales garantizados por otros acreedores. Con el tiempo, añadió el organismo, se trabajará para lograr acceso sostenido a los mercados de capitales internacionales.

Sobre la política monetaria y cambiaria, el FMI indicó que las autoridades están comprometidas con la reconstrucción de reservas y que el tipo de cambio continuará fluctuando con flexibilidad dentro de bandas cada vez más amplias, con ventas de divisas limitadas a episodios de volatilidad excesiva. También señaló que el balance del Banco Central seguirá fortaleciéndose y que la mayor parte de las distribuciones de beneficios al Tesoro se destinarán a la recapitalización de la propia entidad. Como advertencia, el organismo subrayó que "las mejoras en la gobernanza y el mandato del BCRA siguen siendo esenciales, junto con mejoras en la calidad y difusión de los datos de inflación".