Un episodio ocurrido en una cafetería por el inesperado desenlace que tuvo. Un joven que llevaba un cochecito de bebé tomó el dinero de las propinas que estaba sobre el mostrador, pero una empleada advirtió la situación, consiguió que lo devolviera y luego tuvo un gesto que sorprendió: le ofreció algo para comer.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento y generó repercusiones por la reacción de la trabajadora, que decidió no limitarse a recuperar el dinero y le dio una respuesta solidaria.

Vio que se llevaba la propina y le exigió que la devolviera

El hecho ocurrió en una cafetería ubicada en Amenábar al 3821, en el barrio de Saavedra, en la Ciudad de Buenos Aires. Según las imágenes de seguridad, el hombre ingresó al local y tomó el dinero destinado a las propinas, que estaba guardado en un jarrón sobre el mostrador.

Una empleada del establecimiento, identificada como Luciana Gabriela Acevedo, advirtió lo que sucedía y decidió intervenir. Para reclamarle el dinero, tomó una cuchilla y le exigió que devolviera la plata.

En un primer momento, el joven negó haber tomado el dinero. Sin embargo, ante la insistencia de la trabajadora, terminó devolviéndolo y pidió disculpas.

“Vení, te voy a dar de comer igual”

Cuando parecía que la situación había terminado con la recuperación de la propina, Acevedo tuvo un gesto inesperado. A pesar de lo que acababa de ocurrir, le ofreció comida al joven. “Vení, te voy a dar de comer igual”, le dijo la empleada, en una frase que se convirtió en el momento más comentado de la secuencia.

Después de guardar nuevamente el dinero de las propinas, la trabajadora ingresó al local, envolvió una medialuna y se la entregó al hombre, quien volvió a disculparse y agradeció el gesto.

Tras la difusión de la escena en las redes sociales, hubo distintas reacciones entre los usuarios. Más allá de las opiniones que generó el episodio, el desenlace puso el foco en la decisión de la empleada de responder con un acto de solidaridad, sin dejar de reclamar que el dinero que ganó con su esfuerzo le fuese devuelto.