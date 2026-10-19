Un saco confeccionado con paquetes de yerba Playadito puso a Esteban Geldres en el centro de la escena digital. Con 21 años, el joven de Choele Choel consiguió más de tres millones de reproducciones y 172 mil "me gusta" en Instagram con una creación que llamó la atención por transformar un producto cotidiano en una prenda de diseño.

Detrás de la repercusión está Trapo Fashion Fear, la marca de indumentaria creada por Mariano Contreras, amigo de Esteban Geldres. El joven de Choele Choel se sumó al proyecto y comenzó a involucrarse en el diseño y la confección de prendas elaboradas con materiales poco convencionales. En ese proceso fue fundamental el acompañamiento de Ángela Lefigual, tía de Esteban, quien les enseñó a coser y les brindó las primeras herramientas para transformar sus ideas en diseños.

En sus comienzos, Esteban participaba como modelo de las prendas. Con el tiempo se involucró cada vez más en el diseño y la confección. La marca empezó a trabajar con trapos de piso y repasadores, pero después amplió sus posibilidades con envases de yerba mate y otros materiales cotidianos.

La propuesta logró trascender las redes sociales y las fronteras de Río Negro. Las creaciones de Trapo Fashion Fear llegaron a la Semana de la Moda de Milán, en Italia, uno de los escenarios más reconocidos de la industria internacional. Además, el emprendimiento cuenta con un espacio de venta en Palermo, Buenos Aires.

El crecimiento también le abrió las puertas a nuevos reconocimientos. Esteban fue nominado en la categoría "Diseñador joven influencer" de los Somos Teams Awards y los Teens Awards, organizados por Teens Magazine. Las distinciones representan otra oportunidad para ampliar la visibilidad de su trabajo y acercarlo a nuevos públicos.

Mientras tanto, el joven continúa desarrollando buena parte de sus diseños en un taller instalado en su casa de Choele Choel. Al mismo tiempo, está terminando la carrera de Administración de Empresas y preparando su tesis, en una rutina que combina los estudios con la actividad creativa y el crecimiento del emprendimiento.

Entre sus próximos objetivos figuran mudarse a Buenos Aires cuando termine la carrera, y ampliar la presencia comercial de la marca. A los 21 años, Geldres busca llevar sus diseños a nuevos mercados sin abandonar la experimentación que lo distingue. Desde el Valle Medio, un saco hecho con envases de Playadito se convirtió en su carta de presentación ante miles de usuarios.