Luis Caputo anunció alivio fiscal para empresas: suspenden embargos y amplían planes de pago

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes un paquete de medidas destinado a aliviar la situación impositiva y financiera de las empresas, con especial foco en las pymes. Entre las decisiones se encuentran la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027, una ampliación de los planes para regularizar deudas y nuevas posibilidades para compensar obligaciones aduaneras.

Los anuncios fueron realizados durante la apertura de la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la Ciudad de Buenos Aires, donde el ministro también anticipó una propuesta para que las provincias eliminen el impuesto a los sellos y confirmó una línea de créditos del Banco Nación destinada a la compra de vehículos cero kilómetro.

Una de las medidas de mayor impacto inmediato será la suspensión de los embargos dispuestos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo del próximo año.

“La idea es que esto les dé margen para ordenar sus cuentas”, explicó Caputo ante los empresarios.

También se modificará el plan de 18 cuotas para deudas con ARCA. Hasta ahora podían incorporarse obligaciones vencidas hasta el 30 de junio, mientras que con el cambio anunciado podrán incluirse las generadas hasta el 31 de octubre.

Nuevas herramientas para las pymes

El Gobierno habilitará además a las pymes a utilizar el 100% de los saldos a favor originados por exportaciones o IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras. Caputo anticipó que un mecanismo similar será implementado para las grandes empresas, aunque en esos casos se aplicará sobre un porcentaje del saldo disponible.

“Esto mejorará la caja y el manejo financiero de las empresas y será un gran paso hacia la implementación de una cuenta corriente única aduanera entre las empresas y ARCA”, afirmó. El ministro reveló además que el equipo económico mantiene conversaciones con grandes compañías para que adelanten la conformación de las facturas de sus pymes proveedoras, con el objetivo de facilitar el acceso de estas últimas al financiamiento.

Otro de los anuncios estuvo vinculado con el mercado automotor. A través del Banco Nación se ofrecerán créditos con plazos de entre tres y cinco años y una tasa fija cercana al 20% para financiar la compra de automóviles cero kilómetro.

“No es un plan platita, es darle una solución a algo que tardará en llegar. Aliviar el costo financiero es más relevante que cualquier otra cosa”, sostuvo Caputo.

La propuesta para eliminar el impuesto a los sellos

El Gobierno nacional también buscará avanzar con las provincias en la eliminación del Impuesto a los Sellos. Según explicó el ministro, la propuesta estará dirigida a las jurisdicciones adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

El esquema planteado contempla que las provincias eliminen ese tributo y que, como contrapartida, el Estado nacional les compense el 50% de la recaudación correspondiente. La implementación dependerá, por lo tanto, de la adhesión de cada jurisdicción involucrada y no implica una eliminación automática del impuesto en todo el país. Durante su exposición, Caputo volvió además a rechazar una modificación del tipo de cambio como mecanismo para recuperar competitividad.

“Vamos a bajar el costo argentino como se debe, no con devaluaciones. Cuando veo a colegas hablar de esto, los veo con una miopía preocupante”, afirmó.

El ministro atribuyó parte del estancamiento económico a la “incertidumbre política” y sostuvo que los bancos restringen el otorgamiento de créditos ante el temor de una eventual suba de las tasas de interés después de las elecciones de 2027.

Como hoja de ruta para los próximos meses, Economía planteó mantener la estabilidad y previsibilidad macroeconómica, reducir el denominado costo argentino mediante menores tasas de interés y mayor inversión en infraestructura y, cuando las condiciones fiscales lo permitan, extender el RIGI a todos los sectores de la economía.

Caputo insistió en que la reducción del costo financiero de las empresas tendrá mayor impacto sobre la competitividad que una modificación del tipo de cambio y afirmó que el Gobierno cuenta con “dólares suficientes para soportar cualquier tipo de dolarización”.