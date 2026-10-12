Milei ratificó a Caputo y aseguró que tiene US$125.000 millones para enfrentar una eventual corrida

El presidente Javier Milei ratificó este lunes la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que el Gobierno tendría disponibles unos US$125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria durante el proceso electoral.

“No espero una corrida, pero me preparo”, afirmó Milei durante una entrevista radial, en la que también rechazó las versiones que señalaban al economista Alberto Ades como posible reemplazante de Caputo.

“Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo”, respondió el mandatario.

Milei calificó como “un disparate total” la posibilidad de un cambio al frente del Palacio de Hacienda y sostuvo que mantiene una fuerte sintonía con el ministro.

“Nos entendemos de memoria, literalmente. Siempre tenemos la visión alineada”, aseguró.

El Presidente vinculó además esas versiones con intentos de generar incertidumbre mientras Caputo mantiene conversaciones con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

De dónde salen los US$125.000 millones que calcula Milei

Durante la entrevista, el Presidente detalló los distintos instrumentos y recursos que, según sus cálculos, permitirían al Gobierno afrontar una eventual presión sobre el mercado cambiario.

Milei mencionó US$25.000 millones de vencimientos en manos de tenedores locales, cuyo rollover consideró asegurado, y sostuvo que la renovación de compromisos externos también estaría acordada con organismos internacionales y otros países.

A ese esquema agregó US$20.000 millones comprados por el Banco Central y otros US$20.000 millones correspondientes a los swaps con China y Estados Unidos.

También mencionó la posibilidad de utilizar operaciones de dólar futuro por US$15.000 millones.

“La base monetaria es US$30.000 millones, quiere decir que con dólar futuro yo puedo sacar la mitad de la base monetaria”, argumentó.

Según el cálculo expuesto por Milei, esos instrumentos representarían inicialmente unos US$75.000 millones.

Para llegar a los US$125.000 millones mencionados, el Presidente incorporó a su proyección otros US$30.000 millones de superávit comercial y los fondos que podrían ingresar mediante proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Los dólares nos salen por las orejas. Los dólares que no se pueden seguir por el lado financiero nos están saliendo por las orejas por el lado real”, afirmó.

Milei defendió el crecimiento y volvió a destacar el RIGI

El mandatario también rechazó las interpretaciones que advierten sobre un estancamiento de la economía argentina y sostuvo que el desempeño varía considerablemente entre sectores y regiones.

“Hay personas a las que les va bien y otras a las que no les va tan bien y mucho depende de la zona en la que están”, señaló.

En ese punto, Milei volvió a defender el RIGI y aseguró que las provincias que adhirieron al régimen muestran un mejor desempeño económico.

“Aquellas provincias que adhirieron al RIGI están teniendo un desempeño enorme y cuando tomás las provincias que no adhirieron al RIGI, como Buenos Aires, La Rioja o Formosa, les va mal”, afirmó.

Finalmente, volvió a cuestionar la capacidad de las actuales estadísticas para reflejar los cambios que, según su visión, atraviesa la economía. “La Argentina está teniendo cambios estructurales muy importantes y los ponderadores desestacionalizados no los captan”, sostuvo Milei.

Las afirmaciones sobre los US$125.000 millones corresponden al cálculo presentado por el propio Presidente a partir de distintas fuentes de financiamiento, instrumentos cambiarios, proyecciones comerciales y eventuales ingresos de inversiones.