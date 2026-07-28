El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este lunes con ironía a las críticas que recibió por parte de Javier Milei y buscó restarle importancia a la controversia diplomática que atraviesan ambos países. Consultado por periodistas durante una actividad oficial, Lula sonrió y respondió con una breve frase: "¿Quién es ese tipo?".

El mandatario brasileño evitó profundizar en la polémica y continuó con su agenda institucional, que incluyó la recepción del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien asumió el cargo en junio de 2025 tras la destitución de Yoon Suk-yeol.

La respuesta llegó dos días después de que Milei participara en la convención del Partido Liberal (PL), en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y lanzó duras críticas contra Lula, a quien calificó de "presidiario" y "ladrón". Durante ese mismo discurso, el Presidente argentino también cuestionó al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, y denunció una supuesta "campaña antiargentina" impulsada desde Brasil.

En paralelo, el canciller brasileño Mauro Vieira recibió al embajador argentino en Brasil, Guillermo Raimondi, para transmitir el rechazo formal del Gobierno de Lula por las declaraciones de Milei. Además, Brasil convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, en uno de los gestos diplomáticos más fuertes desde la llegada del líder libertario a la Casa Rosada.

Vieira calificó las expresiones del mandatario argentino como un hecho "sin precedentes" en la relación bilateral y sostuvo que representaron una "interferencia en asuntos domésticos" de Brasil. No obstante, aclaró que el objetivo del Gobierno brasileño continúa siendo preservar los canales diplomáticos entre ambos países.

El conflicto, marcado por las diferencias ideológicas entre ambos presidentes, suma así un nuevo episodio que amenaza con tensar aún más la relación entre los dos principales socios del Mercosur, pese al peso estratégico que el vínculo comercial mantiene para ambas economías.