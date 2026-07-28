El canciller de Brasil, Mauro Vieira, recibió este lunes al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi, para transmitirle el rechazo del Gobierno brasileño a las declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, además de solicitar explicaciones formales por los dichos.

La reunión se produjo en medio del creciente malestar diplomático generado tras el discurso que Milei pronunció el sábado durante un acto del bolsonarismo en San Pablo, donde cuestionó al mandatario brasileño, habló del supuesto "riesgo Lula" y expresó su respaldo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la convocatoria fue impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil como respuesta a las expresiones del mandatario argentino, que profundizaron la tensión bilateral entre ambos países.

Durante su intervención en el acto político, Milei llamó a los brasileños a votar pensando en el futuro del país. "Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas", sostuvo el Presidente argentino, al tiempo que instó a la ciudadanía brasileña a "no dejarse robar el futuro".

La reunión entre Vieira y Raimondi representa un nuevo capítulo en el conflicto diplomático entre ambos gobiernos, que se agravó luego de las críticas de Milei hacia Lula y hacia el juez Alexandre de Moraes, integrante del máximo tribunal brasileño.

De acuerdo con el diario brasileño Folha de San Pablo, la decisión del Palacio de Itamaraty de convocar al representante argentino estuvo motivada tanto por las declaraciones realizadas durante el acto político como por una entrevista posterior en la que Milei aseguró que el Gobierno de Lula habría financiado una campaña contra la Argentina. Con este nuevo paso, Brasil profundizó el reclamo diplomático iniciado tras las declaraciones del mandatario argentino y formalizó su pedido de explicaciones a través de la Cancillería.