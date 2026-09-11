Macabro hallazgo en Posadas: encontraron 30 ataúdes y dos urnas funerarias en una panadería

Un matrimonio encontró 30 ataúdes y dos urnas funerarias dentro de un local de Posadas, Misiones, donde años atrás había funcionado una panadería. El descubrimiento ocurrió luego de que obtuvieran autorización judicial para ingresar al inmueble, en el marco de un conflicto familiar por la propiedad.

La vivienda, ubicada sobre la calle Chacabuco, permanece en sucesión y era motivo de una disputa entre familiares. Tras conseguir el permiso de la Justicia para acceder al lugar, los denunciantes se encontraron con una escena inesperada: decenas de féretros almacenados en el interior del edificio.

Un hallazgo inesperado

Según trascendió, entre los 30 ataúdes hallados había uno de tamaño infantil. Además, encontraron dos urnas funerarias que conservaban los nombres de las personas fallecidas y hasta la fecha de sus respectivos decesos.

El descubrimiento generó sorpresa entre los integrantes del matrimonio, quienes no esperaban encontrar elementos vinculados a servicios funerarios dentro del inmueble que durante años funcionó como una panadería.

La presencia de los féretros y de las urnas quedó incorporada a la investigación judicial, que ahora deberá establecer cómo llegaron esos elementos hasta el lugar y por qué permanecían allí.

También denunciaron el faltante de maquinaria

Además del macabro hallazgo, los denunciantes aseguraron que del inmueble faltaban varias máquinas utilizadas para la elaboración de pan, así como también un freezer que formaba parte del equipamiento del antiguo comercio.

Ese faltante también fue puesto en conocimiento de la Justicia, ya que forma parte del conflicto patrimonial que mantienen los familiares por la propiedad y los bienes que había en el local.

Las actuaciones buscarán determinar qué ocurrió con esos elementos y si existió algún retiro o traslado previo al ingreso autorizado por el juez.

La Justicia deberá restituir las urnas

En paralelo, la Justicia deberá realizar los trámites correspondientes para que las cenizas contenidas en las urnas puedan ser restituidas a los familiares de las personas fallecidas.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, una de las urnas pertenecía a una funeraria de la localidad de Candelaria y la otra a una empresa del mismo rubro de la ciudad de Oberá. Ahora, las autoridades intentarán establecer las circunstancias en las que terminaron dentro del inmueble y concretar su devolución a los deudos.