El expresidente Mauricio Macri encabezó el congreso del PRO y dejó un mensaje centrado en la identidad del espacio y su rol en el escenario político actual. Ante gobernadores, intendentes, legisladores y militantes, sostuvo que el partido “no nació solo para ganar una elección”, sino para garantizar que el país no “retroceda” en su rumbo.

En su discurso, Macri marcó una posición de equilibrio político respecto del Gobierno de Javier Milei. Señaló que no coinciden en todos los aspectos, pero remarcó que tampoco darán lugar a que el “populismo vuelva”.El exmandatario también destacó la presencia de dirigentes formados en su gestión dentro del Gabinete nacional. “Para nosotros es un orgullo que estén ahí”, afirmó, al subrayar la influencia del PRO en la actual administración.

Además, planteó que las reformas estructurales requieren consensos amplios y no pueden depender de una sola figura, sino de un Estado que funcione y tenga capacidad de sostenerlas en el tiempo. En ese sentido, sostuvo que el PRO busca aportar previsibilidad para que las familias no solo aspiren a mejorar, sino que tengan la certeza de dejar de empeorar.