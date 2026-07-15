El expresidente Mauricio Macri respaldó el ofrecimiento de Javier Milei para que la Selección Argentina utilice la Casa Rosada en caso de regresar al país tras el Mundial 2026 y destacó que la propuesta del mandatario evita cualquier intento de apropiación política de un eventual festejo.

El líder del PRO valoró especialmente que Milei haya aclarado que, si el plantel acepta la invitación, la sede del Gobierno permanecerá vacía y que él mismo no participará del encuentro. “Lo bueno es que el Presidente dijo que dejaría vacía la Casa Rosada, como un espacio donde ni siquiera él estaría”, afirmó.

Macri consideró que esa decisión marca una diferencia con la actitud que, según planteó, buscó tener el kirchnerismo tras la obtención del Mundial de Qatar 2022. “Si quieren pueden ir, no es lo mismo que tal vez quería hacer el kirchnerismo después de Qatar, usar el Mundial para hacer política”, sostuvo. En aquella oportunidad, el plantel campeón del mundo rechazó la invitación del entonces presidente Alberto Fernández para celebrar el título en la Casa Rosada, con el objetivo de evitar que la conquista deportiva quedara vinculada a una gestión política.

Durante sus declaraciones, Macri también dedicó elogios al entrenador Lionel Scaloni, a quien definió como un líder con “los pies sobre la tierra” y capaz de conducir un grupo integrado por figuras de primer nivel sin que los egos interfieran en el funcionamiento colectivo. Además, destacó el trabajo del cuerpo técnico integrado por Walter Samuel, Pablo Aimar y Roberto Ayala, a quienes calificó como personas con una fuerte mentalidad ganadora.

El expresidente también resaltó la figura de Lionel Messi, de quien ponderó tanto sus condiciones futbolísticas como su perfil personal. “Hay que ser Messi en el siglo que estamos y mantener siempre el equilibrio”, señaló.

Días atrás, Milei había confirmado que pondrá la Casa Rosada a disposición del plantel cuando finalice su participación en el Mundial de Estados Unidos, aunque aclaró que no buscará formar parte de la celebración. Incluso aseguró que, si la Selección acepta la invitación, trabajará desde la Quinta de Olivos y procurará que tampoco permanezcan funcionarios en la sede del Ejecutivo. “Pongo la Casa Rosada a disposición del plantel para que la usen sin problemas, sin interferencias políticas. Yo no tendría nada que hacer en esa foto, no soy digno de estar en esa foto”, expresó el Presidente.