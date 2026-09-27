Malvinas: Chile respaldó el reclamo argentino, pero avaló el comercio con las islas

El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, afirmó que su país respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, aunque sostuvo que cualquier solución debe alcanzarse por la vía pacífica y contemplar la situación actual del archipiélago. Al mismo tiempo, defendió el derecho de Chile y de la región de Magallanes a desarrollar actividades comerciales con las islas.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Radio Polar de Magallanes, donde el funcionario se refirió a la disputa entre la Argentina y el Reino Unido. Barros Tocornal afirmó que Chile mantiene su respaldo al reclamo argentino, pero también señaló que Londres ejerce el control de hecho sobre las islas desde hace décadas y planteó que deben considerarse los intereses de las personas que viven allí.

“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland”, sostuvo el ministro. A continuación, remarcó que una eventual solución debería alcanzarse de manera pacífica, de acuerdo con el derecho internacional y teniendo en cuenta la voluntad e intereses de quienes están involucrados en la disputa.

La otra definición relevante estuvo relacionada con el comercio entre Punta Arenas y las islas. Consultado sobre el proyecto para establecer una conexión marítima entre ambos puntos, Barros Tocornal sostuvo que Chile y la comunidad de Magallanes tienen derecho a desarrollar actividades comerciales dentro del marco legal y afirmó que no observa inconvenientes para que esas operaciones se realicen.

La posibilidad de establecer un corredor marítimo comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino tomó fuerza durante septiembre. Una empresa naviera chilena acordó avanzar con una conexión con las islas, en un proyecto que busca ampliar los vínculos comerciales y logísticos de la región de Magallanes con el archipiélago.

La posición expresada por el ministro se produce además después de que el presidente chileno, José Antonio Kast, participara de declaraciones oficiales de respaldo a los derechos argentinos sobre Malvinas. Según documentos citados por medios argentinos, Kast había reafirmado el apoyo de Chile a los derechos soberanos de la Argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Barros Tocornal también fue consultado por los compromisos regionales asumidos por Chile respecto de la cuestión Malvinas. El ministro sostuvo que algunos de esos entendimientos tienen carácter político y planteó que deberán analizarse en relación con las actividades comerciales y con las obligaciones asumidas por el país.

Otro de los puntos mencionados fue la exploración y explotación de recursos naturales en el área de las islas. El funcionario calificó este aspecto como un asunto que puede generar mayores diferencias y señaló que deberá analizarse oportunamente cómo se relaciona con los compromisos internacionales asumidos por Chile.

Las declaraciones del ministro chileno se conocen además en un momento de mayor tensión diplomática por Malvinas. En las últimas semanas, el Gobierno argentino reforzó su reclamo de soberanía y anunció medidas contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área, mientras que el Reino Unido ratificó su posición sobre las islas.

En paralelo, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que el Reino Unido cuenta con capacidad militar para defender las Malvinas ante un eventual ataque y sostuvo que la Argentina no tiene capacidad para tomar el archipiélago. Sus declaraciones fueron realizadas en una entrevista difundida esta semana por la prensa británica.

De esta manera, las declaraciones de Barros Tocornal introducen una distinción dentro de la posición chilena: por un lado, el reconocimiento del respaldo de Chile al reclamo argentino y la defensa de una salida pacífica; por otro, el aval a las actividades comerciales entre Magallanes y las islas y la consideración de la situación de hecho existente en el archipiélago.