El Gobierno argentino decidió no presentar una protesta formal ante Chile por las declaraciones de su ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, sobre la cuestión Malvinas. La definición de la Casa Rosada se conoció este lunes, después de que el funcionario chileno respaldara el reclamo argentino de soberanía, pero también defendiera el respeto por la voluntad de los habitantes de las islas y el derecho de su país a mantener actividades comerciales con el archipiélago.

Barros Tocornal había planteado que Chile apoya el reclamo argentino y que la controversia debería resolverse mediante una vía pacífica y de acuerdo con el derecho internacional. Al mismo tiempo, sostuvo que existe una situación de hecho por el control británico del archipiélago y mencionó la necesidad de considerar la voluntad e intereses de las personas que viven allí. El ministro chileno también se refirió al comercio con las islas y consideró que Chile y la región de Magallanes tienen derecho a desarrollar actividades comerciales dentro del marco de sus leyes. Sus declaraciones se produjeron en momentos en que se analiza la apertura de una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino.

A comienzos de septiembre, la empresa naviera chilena Eastern Islands había firmado un acuerdo con autoridades de las islas para avanzar en una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. La iniciativa busca establecer una ruta destinada al abastecimiento del archipiélago. En ese contexto, este lunes llegó a Punta Arenas una delegación de aproximadamente 40 empresarios y funcionarios de Malvinas para participar del Punta Arenas Business Showroom. La ronda de negocios se desarrolla durante dos jornadas y reúne a representantes de las islas con empresas de la región de Magallanes.

Las declaraciones de Barros Tocornal también incluyeron una referencia a la exploración petrolera y minera en Malvinas. El ministro consideró que se trata de un asunto que requiere un análisis específico y señaló que debería evaluarse cómo se relaciona con las posiciones que Chile sostuvo anteriormente en ámbitos regionales como el Mercosur y la Unasur.

La posición oficial argentina sobre Malvinas mantiene el reclamo de soberanía sobre las islas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. La Cancillería sostiene además que la recuperación de esos territorios debe alcanzarse mediante una solución conforme al derecho internacional y por la vía pacífica. De hecho, en abril de este año, el presidente chileno José Antonio Kast había reiterado oficialmente el respaldo de su Gobierno a los derechos de soberanía argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En aquella oportunidad también respaldó la reanudación de negociaciones entre Argentina y el Reino Unido.

La decisión de no elevar una protesta formal se produce, además, en un momento en que Buenos Aires mantiene distintos reclamos diplomáticos frente a Londres por las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur. En septiembre, la Cancillería argentina había presentado una nota de protesta por la extensión de licencias vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona. En paralelo, el Gobierno argentino reforzó durante las últimas semanas sus acciones contra las actividades que considera ilegítimas en torno a los recursos naturales de las islas. La Cancillería también cuestionó públicamente iniciativas británicas destinadas a promover actividades comerciales e hidrocarburíferas en Malvinas y los espacios marítimos circundantes.