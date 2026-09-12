Malvinas: el Gobierno destinará más de $300.000 millones para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia

El Gobierno nacional destinará más de $300.000 millones para la construcción y puesta en marcha de la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego, una infraestructura que el Ejecutivo vincula directamente con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el posicionamiento del país en el extremo austral. El monto total será incorporado al Presupuesto 2027, que el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso Nacional para su tratamiento.

Según confirmó el ministro de Defensa Carlos Presti la obra será financiada íntegramente con recursos del Estado y no requerirá financiamiento externo. "El Gobierno a través del Presidente ha determinado que, manteniendo el equilibrio fiscal, los recursos están", afirmó Presti durante una recorrida por Ushuaia.

El funcionario sostuvo además que el presidente Javier Milei planteó la necesidad de "mostrar hechos, no palabras" y avanzar con la construcción de una capacidad que, según remarcó, lleva décadas proyectada sin llegar a concretarse.

Qué busca el Gobierno con la Base Naval Integrada de Ushuaia

La iniciativa apunta a desarrollar una infraestructura estratégica para las Fuerzas Armadas en el extremo sur de nuestro país. El emplazamiento permitirá fortalecer las capacidades logísticas y operativas argentinas en una zona considerada clave por su cercanía con la Antártida y el Atlántico Sur.

Durante su visita a Tierra del Fuego, Presti y el canciller Pablo Quirno recorrieron el lugar donde se proyecta levantar la base junto con especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas.

Los funcionarios analizaron las características del terreno y los desafíos logísticos que implicará la construcción de la infraestructura.

La previsión oficial es que la obra esté terminada en 2029.

El ministro de Defensa Carlos Presti y el canciller Pablo Quirno este viernes en Ushuaia - Foto: Archivo

Malvinas y la Antártida, en el centro de la estrategia

El proyecto está atravesado por la política argentina de reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Para el Gobierno, la ubicación de Ushuaia constituye además un punto estratégico para reforzar la presencia nacional en el extremo austral.

Quirno remarcó que se trata de "una base argentina con sus propios recursos" y explicó que el proyecto existe desde hace décadas.

El canciller también aclaró que, una vez construida, otros países podrían utilizar las instalaciones para cuestiones logísticas vinculadas con su llegada a la Antártida, aunque sostuvo que el proyecto actualmente está concebido como una infraestructura argentina.

El proyecto y el vínculo con Tierra del Fuego

La construcción también fue analizada con las autoridades provinciales. Quirno y Presti mantuvieron una reunión institucional con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza.

Según informaron fuentes oficiales, durante el encuentro se abordó el proyecto de la Base Naval Integrada y Melella manifestó su predisposición a colaborar con la iniciativa.

La obra representa así una apuesta de largo plazo que combina infraestructura militar, logística, presencia estatal y posicionamiento argentino en el Atlántico Sur.

Cuánto costará y cuándo estaría terminada la Base Naval Integrada

El Gobierno prevé destinar más de $300.000 millones para la construcción y puesta en funcionamiento de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

El financiamiento saldrá de recursos del Estado y el detalle de las partidas será incorporado al Presupuesto 2027, que deberá ser tratado por el Congreso.

Si se cumplen los plazos anunciados, la infraestructura estaría finalizada en 2029.