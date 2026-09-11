Malvinas: Pablo Quirno y Carlos Presti recorrieron el predio donde construirán la Base Naval Integrada de Ushuaia

El Gobierno nacional avanzó esta semana con uno de sus proyectos estratégicos para el Atlántico Sur. El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cutlo Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti visitaron la ciudad de Ushuaia para supervisar el predio donde se construirá la futura Base Naval Integrada, una infraestructura considerada clave para la defensa, la logística y la presencia argentina en una zona de alta relevancia geopolítica.

La recorrida se produjo en un contexto de renovada tensión entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Además, se da después de que el presidente Javier Milei resolviera cancelar un viaje que tenía previsto realizar en octubre, una decisión que generó especulaciones sobre la agenda internacional vinculada al Atlántico Sur.

Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, Quirno y Presti analizaron las condiciones del terreno y los desafíos logísticos que implicará la construcción de la base. La iniciativa forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la presencia argentina en la región austral y consolidar la proyección hacia la Antártida.

Reunión con Gustavo Melella y respaldo al proyecto

Durante su estadía en Tierra del Fuego, los funcionarios nacionales mantuvieron un encuentro institucional con el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza.

Según informó el Gobierno, durante la reunión se abordaron los detalles de la Base Naval Integrada y el mandatario provincial manifestó su disposición a colaborar con el desarrollo de la obra.

Desde la Casa Rosada también destacaron la participación de Urquiza en la sesión del Comité de Descolonización de la ONU realizada en junio, donde Argentina obtuvo respaldo internacional para su histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Quirno y Presti recorrieron el predio donde se construirá la Base Integrada de Ushuaia - Foto Noticias Argentinas

Una base estratégica para el Atlántico Sur y la Antártida

Luego del encuentro en la Gobernación, la comitiva se trasladó al predio donde se emplazará la nueva base. Allí, autoridades de la Armada Argentina presentaron los detalles técnicos del proyecto y explicaron las capacidades que tendrá una vez finalizado.

De acuerdo con lo expresado por Quirno, la iniciativa responde a una directiva del presidente Milei orientada a coordinar el trabajo entre distintos organismos del Estado para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, resguardar la soberanía nacional y potenciar la actividad antártica.

La Base Naval Integrada fue concebida como un centro logístico y operativo de gran escala. Además de servir de apoyo para las campañas antárticas, el complejo también estará vinculado al desarrollo de investigaciones científicas y a la administración de recursos estratégicos en una de las regiones más sensibles para la política exterior argentina.