Malvinas: la guía con la que Reino Unido respalda a las empresas frente a las sanciones argentinas

El gobierno del Reino Unido publicó una guía oficial para las empresas que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas, en una nueva escalada de la disputa con la Argentina por la soberanía y la explotación de los recursos naturales del archipiélago. El documento, titulado “Doing business with the Falkland Islands” (en castellano, Hacer negocios con las Islas Malvinas), fue difundido después de las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei contra compañías vinculadas con actividades petroleras y pesqueras en las islas.

La publicación funciona como un respaldo explícito de Londres al sector privado. El gobierno británico sostiene que apoya “toda actividad económica legítima” en las islas y que celebra la participación de empresas que desarrollen negocios, suministren bienes o servicios o intervengan en la explotación de los recursos naturales del archipiélago.

Qué busca Reino Unido con la guía en apoyo a las empresas que operan en Malvinas

Uno de los principales puntos de la guía está relacionado con la soberanía. Londres reafirma su posición histórica y sostiene que no tiene dudas sobre la soberanía británica sobre las Malvinas y sus áreas marítimas circundantes. También señala que no está dispuesto a discutirla “a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”, al tiempo que reivindica el derecho de los habitantes del archipiélago a la autodeterminación.

El documento británico también respalda específicamente el desarrollo de los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. El Reino Unido afirma que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar esos recursos para su propio beneficio económico y sostiene que las actividades sobre la plataforma continental están reguladas por la legislación de las propias Malvinas.

El punto de mayor impacto frente a la estrategia argentina aparece cuando Londres cuestiona directamente la aplicación de las leyes nacionales. La guía sostiene que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar allí su legislación interna, y extiende esa posición a las empresas y particulares que desarrollen actividades vinculadas con el archipiélago.

El gobierno británico también contempla la posibilidad de que las compañías reciban comunicaciones, advertencias o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas. En esos casos, recomienda que las empresas busquen asesoramiento jurídico independiente para evaluar su situación particular.

Pero Londres no se limita a recomendar asistencia legal. El documento señala que la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) está disponible para brindar respaldo y que puede comunicar directamente su posición a las compañías que necesiten garantías. Incluso contempla intervenir cuando una empresa, una filial o un proveedor enfrente presiones en un tercer país debido a sus actividades en las islas.

Qué representa la guía de Reino Unido frente a las sanciones impuestas por el gobierno de Milei

La guía también relativiza el impacto de las sanciones argentinas aplicadas anteriormente. Según la posición británica, esas medidas no impidieron que los habitantes de las Malvinas desarrollaran una economía que Londres considera exitosa.

La publicación se conoce mientras el Gobierno argentino avanza en sentido contrario. La administración de Milei anunció un endurecimiento de las sanciones contra empresas y particulares que participen de actividades que Argentina considera contrarias a sus derechos soberanos sobre las islas. Además, la Casa Rosada trabaja en una iniciativa legislativa destinada a ampliar las herramientas disponibles para sancionar a compañías vinculadas con la explotación de recursos en el archipiélago.

El conflicto tiene uno de sus principales focos en la explotación petrolera. Empresas como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum están vinculadas con el proyecto Sea Lion, una iniciativa que busca avanzar con la explotación de hidrocarburos frente a las islas y que el gobierno argentino considera una actividad ilegal por desarrollarse en un territorio cuya soberanía reclama.

Así, la nueva guía británica agrega una dimensión económica y jurídica al histórico conflicto diplomático. Mientras Argentina busca aumentar el costo legal y comercial de operar en Malvinas, Londres ofrece a las empresas un marco de respaldo y sostiene que las sanciones argentinas no tienen jurisdicción sobre las actividades desarrolladas bajo las normas de las islas.