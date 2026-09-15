El Gobierno define el Presupuesto 2027 y demora el proyecto de Malvinas

El Gobierno de Javier Milei atraviesa una jornada clave para su agenda legislativa: mientras termina de definir los últimos detalles del Presupuesto 2027, la Casa Rosada demora el envío del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional vinculado con las Islas Malvinas. La diferencia responde a que ambas iniciativas se encuentran en etapas distintas de elaboración.

El proyecto de Presupuesto será girado a la Cámara de Diputados dentro del plazo establecido para su presentación. A diferencia de otros años, el Gobierno no prevé realizar una presentación formal del texto ante los legisladores, sino avanzar directamente con su envío al Congreso.

La iniciativa tiene como eje el equilibrio fiscal y será uno de los principales desafíos políticos del oficialismo para los próximos meses. El debate deberá atravesar primero la Cámara baja, donde La Libertad Avanza tampoco cuenta con mayoría propia y deberá negociar con bloques aliados y gobernadores.

En paralelo, el proyecto sobre Malvinas todavía no está terminado. El Gobierno trabaja sobre la redacción definitiva de una iniciativa que busca ampliar el régimen de sanciones contra empresas y personas que participen de actividades económicas en las Islas sin autorización argentina.

La propuesta surgió a partir de la ofensiva oficial contra las empresas vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en aguas próximas a las Malvinas. El nuevo esquema pretende ir más allá de la explotación de hidrocarburos y alcanzar otras actividades que involucren recursos naturales argentinos, con la posibilidad de extender su alcance al sector pesquero.

El Gobierno ya inició procedimientos administrativos contra decenas de personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas y presentó denuncias penales contra compañías relacionadas con Sea Lion. La nueva ley buscaría darle un marco más amplio a esa estrategia.

La cuestión Malvinas también quedó vinculada al Presupuesto 2027. El Gobierno anticipó que buscará priorizar recursos para proyectos estratégicos en el Atlántico Sur, entre ellos el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, concebida como un punto de apoyo para la actividad naval y logística hacia la Antártida.

La definición de ambos proyectos llega en un momento políticamente complejo para el oficialismo. Durante los últimos días, la oposición consiguió avances parlamentarios en Diputados y expuso las dificultades de La Libertad Avanza para ordenar a sus aliados detrás de su agenda legislativa.

Por eso, el Presupuesto será también una prueba de capacidad política para el Gobierno. La discusión sobre las partidas, los recursos para las provincias y las prioridades de gasto obligará al oficialismo a construir acuerdos en un Congreso donde no tiene mayoría propia.

La iniciativa sobre Malvinas, en tanto, deberá esperar unos días más hasta que termine de cerrarse su redacción. El objetivo oficial es presentar un proyecto que combine el reclamo de soberanía con herramientas concretas para limitar la participación de empresas en actividades económicas que el Gobierno considera ilegales en las áreas bajo disputa.