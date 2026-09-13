Presupuesto 2027 y Malvinas: los dos proyectos que Milei enviará al Congreso

El Gobierno enviará este lunes a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027 y la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada con las Islas Malvinas, en una semana que será clave para la agenda legislativa del oficialismo. Las dos propuestas llegarán después de varios reveses en el Congreso y con el objetivo de recuperar iniciativa parlamentaria.

El Presupuesto tendrá como uno de sus principales ejes el déficit cero, junto con un marco fiscal de mediano plazo y una declaración de riesgos fiscales y posibles escenarios adversos. El proyecto seguirá los lineamientos económicos que el ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado en julio, entre ellos una previsión de desaceleración de la inflación.

En materia de recaudación, el Ejecutivo proyecta un leve crecimiento real anual entre 2027 y 2029, asociado principalmente a una mejora de la actividad económica y al incremento de las exportaciones. También plantea continuar con una reducción de la carga tributaria para devolver recursos al sector privado y mejorar la competitividad de las empresas exportadoras.

El Gobierno también prevé para los próximos años una reducción de la tasa de desempleo y mejoras en los indicadores de pobreza e indigencia, además de una evolución favorable en la distribución del ingreso. El proyecto incorporará, a su vez, obras reclamadas por gobernadores aliados y dialoguistas, entre ellas proyectos viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento.

Sin embargo, la inclusión de esas obras no implica que todas vayan a comenzar durante 2027 ni que su ejecución vaya a ser financiada íntegramente por el Estado nacional. El Gobierno las utilizará también como parte de la estrategia de negociación con las provincias mientras el Presupuesto avanza en el Congreso.

El segundo proyecto que llegará a Diputados será el de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Malvinas, anunciado por Javier Milei durante la cadena nacional. La iniciativa apunta a endurecer las sanciones contra empresas extranjeras que realicen actividades económicas en las islas sin autorización argentina y busca frenar el desarrollo de proyectos de explotación de recursos, entre ellos el petrolero Sea Lion.

Una de las modificaciones centrales será ampliar el alcance de las sanciones. El régimen actualmente está concentrado en las actividades vinculadas con los hidrocarburos, mientras que el nuevo proyecto buscaría extenderlo a otras actividades productivas que se desarrollen en las islas sin autorización de la Argentina.

El proyecto también contempla la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, pensada por el Gobierno como un polo logístico militar para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y como conexión estratégica con la Antártida. La obra, según lo anunciado, será incorporada al Presupuesto 2027.

El envío de ambos proyectos se producirá después de una semana complicada para La Libertad Avanza en el Congreso. En Diputados, la oposición logró avanzar con el tratamiento en comisiones de los proyectos sobre endeudamiento familiar y Emergencia en Discapacidad, mientras que en el Senado el oficialismo no consiguió reunir los apoyos necesarios para avanzar con la reforma de la Ley de Biocombustibles.

Con ese escenario, el Presupuesto 2027 será una de las principales pruebas políticas del Gobierno para construir acuerdos con los bloques dialoguistas y los gobernadores, mientras que el proyecto sobre Malvinas buscará avanzar con el nuevo esquema de sanciones y reforzar la estrategia oficial sobre la soberanía de las islas.