Malvinas: cómo es el sistema creado por el Gobierno nacional para coordinar el reclamo de soberanía sobre las islas

El Gobierno de Javier Milei creó un Sistema de Articulación de la Política Exterior dentro de la Cancillería para coordinar las acciones de los distintos organismos del Estado vinculadas con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La medida fue comunicada este jueves por la Oficina del Presidente y establece un mecanismo de información, coordinación y asesoramiento para aquellas actividades estatales que puedan tener impacto sobre la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina.

La Cancillería tendrá la función de procurar que las acciones relacionadas con las relaciones exteriores sean coherentes y compatibles con los lineamientos generales de la política exterior argentina.

El nuevo esquema tendrá un alcance especial sobre las cuestiones vinculadas con los derechos soberanos argentinos sobre las islas y los espacios marítimos e insulares correspondientes. El Gobierno sostuvo que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía requiere una estrategia que articule aspectos diplomáticos, jurídicos y políticos.

La decisión se conoce una semana después de que Milei anunciara, durante una cadena nacional, un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y una coordinación transversal entre Defensa, Seguridad Nacional, Inteligencia, Cancillería y Economía.

El nuevo sistema apunta, según la Casa Rosada, a mantener una posición argentina coordinada y sostenida en el tiempo, fortalecer el reclamo ante la comunidad internacional y ordenar las medidas destinadas a defender los intereses nacionales.

La creación del mecanismo se produce en medio de la nueva ofensiva diplomática y legal del Gobierno por Malvinas, que incluye procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago y el proyecto legislativo anunciado por Milei.