El jefe de Gabinete se presentó este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación su informe de gestión, en una sesión atravesada por un fuerte clima político y con la presencia en el recinto de Javier Milei y gran parte del Gabinete como señal de respaldo. En su presentación ante el Congreso, el jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrentó cuestionamientos vinculados a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene bajo investigación. En un informe atravesado por tensiones políticas, el funcionario abordó temas sensibles como su evolución patrimonial, la participación de terceros en actividades oficiales y la transparencia de sus declaraciones públicas.

Uno de los puntos más consultados fue el vínculo con el empresario Marcelo Grandío, quien había sido mencionado en relación a viajes y actividades oficiales. Desde el oficialismo aclararon que no existió contratación alguna en la TV Pública, descartando irregularidades en ese aspecto. También defendieron la legalidad del viaje a Punta del Este, al sostener que no requería registro bajo la normativa vigente.

Respecto a los bienes declarados, el Ejecutivo remarcó que Adorni cumplió con la presentación de su declaración jurada, y que la Oficina Anticorrupción no detectó incompatibilidades. Sin embargo, la oposición cuestionó la ausencia de ciertos inmuebles en los registros públicos, lo que alimenta las dudas sobre la consistencia de la información patrimonial y mantiene activa la discusión política.

En paralelo, el informe incluyó detalles sobre los viajes oficiales del presidente Javier Milei y su entorno, con especial foco en la participación de Bettina Angeletti. El Gobierno sostuvo que su participación fue en carácter de invitada y que no generó erogaciones para el Estado, en un intento por aclarar uno de los aspectos más controvertidos de la investigación en curso.