Manuel Adorni incorporó USD 513 mil a su declaración jurada y profundizó la polémica sobre su patrimonio

La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro del debate político luego de que presentara declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y organismos tributarios, incorporando USD 513.000 vinculados a operaciones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018 que no habían sido informadas en presentaciones previas.

La actualización de la documentación se produjo en medio de la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito y derivó en nuevos cuestionamientos de sectores opositores, que pusieron el foco en las diferencias entre los bienes declarados anteriormente y los que ahora fueron incorporados.

Según explicó el propio funcionario en una entrevista televisiva, parte importante de esos fondos corresponde a ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas, realizadas junto a su esposa durante varios años. Adorni sostuvo que la inversión inicial fue de unos USD 200.000 y que posteriormente obtuvo beneficios que elevaron el monto total declarado.

Además, el jefe de Gabinete de Javier Milei reconoció que tanto él como su esposa mantuvieron durante años ahorros que no habían sido incorporados a sus declaraciones patrimoniales y aseguró que decidió regularizar la situación mediante las presentaciones rectificativas realizadas ante los organismos correspondientes.

La nueva documentación presentada modificó de manera significativa la composición patrimonial conocida hasta el momento. Distintos informes publicados tras la presentación señalaron que la incorporación de los activos vinculados a criptomonedas constituye el cambio más relevante dentro de la actualización patrimonial realizada por el funcionario.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa bajo la órbita de los tribunales federales, donde se analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y la correspondencia entre los bienes declarados y sus ingresos registrados. Entre las medidas impulsadas en la causa se encuentra el acceso a información fiscal y financiera para reconstruir el origen de los fondos y movimientos patrimoniales.

Desde el Gobierno respaldaron públicamente al funcionario y sostuvieron que la presentación de las declaraciones rectificativas busca precisamente aportar documentación que permita justificar el origen de los activos incorporados. Adorni, por su parte, insistió en que los fondos corresponden a actividades desarrolladas durante su etapa en el sector privado y negó haber obtenido beneficios indebidos durante su paso por la función pública.