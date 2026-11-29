El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, consideró que la reciente visita del papa León XIV al país contribuyó a generar el clima político que permitió alcanzar un acuerdo para aprobar la ley contra la ludopatía y regular las apuestas online.

“Puso el clima para que el mundo de la política convergiera en esta voluntad de ponerse de acuerdo”, afirmó Colombo al analizar la sanción de la norma, que esta semana recibió el respaldo unánime del Senado.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el titular de la CEA recordó que la Iglesia venía reclamando avances en la regulación desde el año pasado, tanto a través de la Pastoral Social como desde distintas jurisdicciones.

Colombo interpretó la unanimidad alcanzada en el Congreso como una muestra de que los distintos sectores comprendieron la dimensión del problema y calificó la problemática como una cuestión “de vida o muerte para la población”.

La ley establece restricciones a la publicidad de las plataformas de apuestas, sus patrocinios deportivos y las promociones realizadas por influencers. También incorpora controles destinados a impedir el acceso de menores y medidas para prevenir el juego compulsivo.

El presidente de la Conferencia Episcopal advirtió, de todos modos, que el proceso todavía no concluyó, ya que restan la promulgación y posterior reglamentación de la norma.

El planteo sobre los menores y las redes sociales

Colombo extendió la discusión más allá de las apuestas online y planteó la necesidad de analizar una regulación del acceso de niños y adolescentes a las redes sociales.

Mencionó como referencia las medidas adoptadas en Australia y sostuvo que cualquier avance debería estar acompañado por una mayor conciencia de los padres sobre las primeras experiencias digitales de sus hijos.

“Lo determinante es la convicción de que hay que cuidar a los chicos”, afirmó.

Para el titular de la CEA, la ludopatía virtual forma parte de una problemática más amplia relacionada con la dependencia tecnológica y la reducción de los espacios de interacción social. En ese sentido, consideró necesario involucrar tanto a las familias como a las escuelas en la búsqueda de alternativas frente al uso excesivo de dispositivos.

Colombo también dirigió un mensaje a las familias que atraviesan situaciones de adicción al juego.

“Que no se sientan culpables de las elecciones del hijo o de la hija, pero sí convocados a poner una palabra, un punto, a buscar una salida”, expresó.

Finalmente, sostuvo que es necesario intervenir “con la autoridad del amor” y abordar la adicción al juego como una enfermedad que requiere cuidado y acompañamiento.