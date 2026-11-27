El Gobierno terminó una de las jornadas parlamentarias más intensas del año con varios de sus principales objetivos encaminados. El denominado “Súper Jueves” en el Congreso dejó avances para el oficialismo, pero también derrotas parciales y concesiones que condicionarán las negociaciones de diciembre.

El principal saldo favorable para Javier Milei fue haber conseguido avances simultáneos en el Presupuesto 2027 y la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO, además de la sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Pero no todo salió de acuerdo con los planes de la Casa Rosada.

En Diputados, los bloques opositores y sectores dialoguistas consiguieron modificar aspectos sensibles del Presupuesto, principalmente los recursos destinados a las universidades nacionales.

El Gobierno avanzó, pero no consiguió todo

El Presupuesto 2027 obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, uno de los principales objetivos que se había fijado el Ejecutivo. Durante la votación en particular, sin embargo, el oficialismo perdió el capítulo que contenía su propuesta de financiamiento universitario. La oposición consiguió aprobar una alternativa que eleva las partidas previstas para las universidades de $7,3 billones a $11 billones.

La derrota oficialista alcanzó además el esquema previsto para organismos como INTA, INTI, SENASA y CONICET. El resultado obligó a la Casa Rosada a revisar su estrategia. El Gobierno ya analiza negociar con los senadores radicales una modificación del artículo universitario durante el tratamiento en la Cámara alta.

Si el Senado introduce cambios, el Presupuesto deberá regresar a Diputados. En cambio, el oficialismo consiguió otro resultado importante con la reforma electoral.

El Senado aprobó la iniciativa que contempla la suspensión de las PASO para 2027 con 43 votos afirmativos, superando la mayoría absoluta requerida y también las estimaciones previas de La Libertad Avanza.

El resultado representó un revés para los sectores opositores que pretendían mantener las primarias y obliga ahora a los espacios políticos a seguir de cerca el recorrido del proyecto en Diputados antes de definir cómo resolverán sus internas electorales.

También fue convertida en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otro de los proyectos impulsados por el Gobierno.

Ludopatía: una ley que reunió a todo el Senado

La otra gran definición de la jornada llegó con la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. El Senado convirtió la iniciativa en ley con 72 votos afirmativos y ninguno en contra, después de que el proyecto permaneciera durante aproximadamente dos años sin completar su tratamiento en la Cámara alta.

La norma establece restricciones para la publicidad de plataformas de apuestas, sus patrocinios deportivos y las promociones realizadas por influencers. También incorpora controles destinados a impedir el acceso de menores de 18 años y medidas de prevención frente al juego compulsivo.

La Conferencia Episcopal Argentina había reclamado públicamente que el Congreso tratara el proyecto antes de que perdiera estado parlamentario y advirtió especialmente sobre el impacto de las apuestas online entre niños y adolescentes.

Organizaciones evangélicas también acompañaron el reclamo. En ese escenario, el oficialismo aceptó avanzar con el texto que había obtenido media sanción en Diputados en 2024, pese a que previamente había planteado modificaciones. La unanimidad final convirtió a la regulación de las apuestas online en uno de los pocos puntos de la extensa jornada que consiguió reunir a todos los sectores del Senado.

Santilli y el desafío de diciembre

La jornada también fortaleció el papel del jefe de Gabinete, Diego Santilli, como uno de los negociadores del Gobierno ante los bloques dialoguistas y los gobernadores. El oficialismo logró reunir mayorías para avanzar con buena parte de su agenda, aunque los resultados mostraron que continúa necesitando acuerdos con otros espacios para sancionar sus principales proyectos.

Esa dinámica volverá a ponerse a prueba inmediatamente. Con el cierre de las sesiones ordinarias, el Gobierno prepara la convocatoria a sesiones extraordinarias durante diciembre, cuando buscará completar la sanción del Presupuesto 2027 y conseguir que Diputados apruebe la reforma electoral.

La agenda incluirá además el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, modificaciones al régimen de cabotaje, pliegos judiciales y diplomáticos y otras iniciativas impulsadas por la Casa Rosada.

El Súper Jueves dejó así un resultado favorable para el Gobierno en términos generales, aunque también confirmó el costo de construir mayorías sin contar con los votos propios suficientes: Milei consiguió avanzar con sus principales proyectos, pero debió aceptar modificaciones y abrir nuevas negociaciones para poder convertirlos definitivamente en ley.