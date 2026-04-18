El reclamo de justicia por Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, llegó este viernes al centro de la Ciudad de Buenos Aires con una movilización en el Obelisco encabezada por su familia. Su padre, Luis López, y su pareja, Lorena Andrade, viajaron especialmente para participar de la jornada, que incluyó una marcha y una vigilia en homenaje al niño.

La protesta reunió a vecinos y referentes sociales, entre ellos la activista Martha Pelloni, en un fuerte pedido de justicia y revisión de las decisiones judiciales que derivaron en el caso.

Durante la movilización, se exhibieron carteles con consignas como “Justicia por Ángel” y “Lo mataron con decisiones judiciales”, en alusión al proceso que había dispuesto el cambio de tenencia del menor meses antes de su muerte. También hubo críticas a los informes profesionales que intervinieron en la causa.

La familia llevó remeras con un mensaje contundente: “Si te hubiesen escuchado, estarías con nosotros”, en una jornada cargada de emoción y dolor. El reclamo apuntó no solo a los responsables directos —actualmente detenidos—, sino también a las instancias que intervinieron en la definición del cuidado del niño.

Más temprano, en declaraciones televisivas, López había anticipado el sentido de la convocatoria. “Hoy venimos a pedir justicia y que paguen lo que nos hicieron. No me escucharon a mí y no escucharon a mi hijo”, sostuvo. El padre también describió el impacto personal de la situación y el motivo que lo impulsó a viajar: “Esto lo estoy haciendo por él, esto no puede quedar así”. Y agregó: “Él tenía una familia que lo amaba y esos meses que vivió ahí fueron un infierno”.

Por su parte, Andrade llegó con un peluche del Hombre Araña, uno de los preferidos del nene, y recordó que fue uno de los pocos objetos que pudo acompañarlo cuando cambió de hogar. “Al menos tuvo su muñeco”, expresó visiblemente conmovida.

Ángel había pasado a vivir con su madre biológica y su pareja en noviembre del año pasado. Ambos se encuentran detenidos y son los principales sospechosos en la causa. La familia cuestiona que no se haya evaluado adecuadamente el entorno al momento de definir la tenencia. "No le dieron tiempo ni para entender quién era esa persona ni dónde iba a vivir”, señaló López, quien además apuntó contra el accionar de profesionales que intervinieron en el caso. Según denunció, hubo irregularidades en los informes y obstáculos para mantener el vínculo con su hijo. La última vez que lo vio fue el 9 de marzo. “Yo lo vi mal, ese no era mi hijo”, recordó. Desde entonces, mantiene intacta la habitación del nene. “Estamos esperando que vuelva. Para mí no está muerto”, expresó.