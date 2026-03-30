La empresa Marolio anunció una nueva inversión productiva en el conurbano bonaerense que permitirá la creación de 700 puestos de trabajo. El proyecto se desarrollará en la localidad de General Rodríguez, a unos 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, donde se instalará un nuevo polo industrial.

Según se informó, el inicio de los trámites y primeras tareas ya generó 200 empleos, mientras que en las próximas etapas se sumarán otros 500 puestos. El empresario Víctor Fera, titular de la compañía, destacó la decisión de continuar invirtiendo en el país y avanzar con el desarrollo de infraestructura productiva.

El plan incluye la construcción de un centro de distribución, la finalización de una planta de vinagre y la instalación de molinos de trigo.

Desde la firma remarcaron que la iniciativa apunta a fortalecer la producción y ampliar la capacidad operativa en el mercado local.