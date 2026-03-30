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Puestos de trabajo

Marolio anunció una inversión productiva que generará 700 puestos de trabajo

La firma construirá un nuevo polo industrial en General Rodríguez y ya inició los primeros trabajos.

 

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 18:27
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La empresa Marolio anunció una nueva inversión productiva en el conurbano bonaerense que permitirá la creación de 700 puestos de trabajo. El proyecto se desarrollará en la localidad de General Rodríguez, a unos 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, donde se instalará un nuevo polo industrial.

Según se informó, el inicio de los trámites y primeras tareas ya generó 200 empleos, mientras que en las próximas etapas se sumarán otros 500 puestos.  El empresario Víctor Fera, titular de la compañía, destacó la decisión de continuar invirtiendo en el país y avanzar con el desarrollo de infraestructura productiva.

El plan incluye la construcción de un centro de distribución, la finalización de una planta de vinagre y la instalación de molinos de trigo.

Desde la firma remarcaron que la iniciativa apunta a fortalecer la producción y ampliar la capacidad operativa en el mercado local.

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