La fiscalía federal que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero analiza solicitar una nueva declaración indagatoria luego de detectar presuntas inconsistencias en el informe patrimonial incorporado recientemente al expediente.

De acuerdo con la evaluación preliminar de los investigadores, la documentación presenta diferencias entre los ingresos declarados y los gastos relevados, además de movimientos realizados en efectivo que, según sostienen, carecen de respaldo documental y trazabilidad.

En la Justicia consideran que "hay claras inconsistencias" en el informe y aseguran que, a simple vista, "los números no cierran", por lo que la información podría justificar una nueva convocatoria para profundizar la investigación.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a pagos en efectivo vinculados con hoteles, viajes y otros consumos en el exterior, operaciones sobre las que, según la fiscalía, no existe documentación suficiente que permita acreditar el origen de los fondos utilizados.

Los investigadores también pusieron bajo análisis la explicación presentada por la defensa de Insaurralde respecto de un préstamo de 250.000 dólares atribuido a Jesica Cirio, que, según los abogados del exintendente de Lomas de Zamora, justificaría parte de los gastos cuestionados.

La defensa sostiene que el expediente debería cerrarse porque los ingresos del matrimonio deben analizarse de manera conjunta y afirma que ese préstamo resulta suficiente para explicar la evolución patrimonial del exfuncionario.

Sin embargo, la fiscalía considera que ese argumento no alcanza para justificar los importantes pagos en efectivo detectados durante la investigación.

Además, los investigadores remarcan que faltan facturas y otra documentación respaldatoria de distintos gastos realizados en el exterior. Según señalaron, el hecho de que muchas operaciones se hayan abonado en efectivo impide reconstruir el recorrido del dinero y, a su entender, representa un elemento que podría ser compatible con una maniobra de lavado de activos.

Las observaciones surgen de la pericia contable incorporada recientemente a la causa, que analizó ingresos, gastos, viajes, obras y movimientos patrimoniales de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici durante el período comprendido entre 2010 y 2023.

Con ese material bajo análisis, la fiscalía deberá definir ahora si solicita formalmente una nueva indagatoria para el exfuncionario o si impulsa nuevas medidas de prueba antes de avanzar en la causa.