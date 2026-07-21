El vocero presidencial Adrián Ravier negó haber calificado a la Argentina como un "país bananero" y aseguró que el Gobierno no cuestionó a los jugadores de la Selección nacional por exhibir una bandera con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas durante el Mundial 2026.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario sostuvo que sus declaraciones en la red social X fueron interpretadas de manera incorrecta. "Nunca dije que Argentina es un país bananero; fue una mala interpretación de algunos medios", afirmó. Además, explicó que su publicación hacía referencia a que, si el país fuera realmente un "país bananero", no podría aspirar a recuperar las Malvinas, y que sus críticas estaban dirigidas al kirchnerismo por el daño económico y social que, según consideró, provocó durante sus gobiernos.

Ravier también rechazó las versiones que indicaban que el Gobierno había cuestionado a los futbolistas por mostrar la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". En ese sentido, destacó que la presencia del reclamo durante el Mundial permitió que el tema alcanzara una mayor difusión internacional. "Una parte del mundo que desconocía el tema se enteró realmente de que este reclamo existe. Pudimos volver a poner el tema sobre la mesa. El Gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores", expresó.

El vocero también negó haber realizado críticas al capitán de la Selección, Lionel Messi, luego de las declaraciones que el futbolista hizo tras el partido frente a Inglaterra sobre la situación económica del país. "Es falso que yo le haya cuestionado alguna cosa a Messi", sostuvo.

Finalmente, Ravier volvió a destacar la actuación de la Cancillería en la cuestión Malvinas y el trabajo del canciller Pablo Quirno, al considerar que el reclamo argentino por la soberanía de las islas logró una mayor visibilidad internacional durante la Copa del Mundo.