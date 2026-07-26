Sin mayorías en el Congreso, el oficialismo analiza suspender las PASO para 2027

La intención del Gobierno nacional de eliminar definitivamente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) enfrenta serias dificultades en el Congreso. La Libertad Avanza todavía no reúne los votos necesarios para aprobar la reforma electoral impulsada por la Casa Rosada y crecen las dudas sobre la posibilidad de que el proyecto sea sancionado este año.

Ante ese escenario, comenzó a ganar terreno una alternativa que aparece como más viable desde el punto de vista legislativo: volver a suspender las PASO para las elecciones de 2027, en lugar de eliminarlas de manera permanente. La propuesta permitiría sumar adhesiones entre sectores que rechazan la eliminación definitiva del sistema, pero que están dispuestos a debatir una suspensión temporal.

El proyecto de reforma electoral es una de las iniciativas que el presidente Javier Milei considera estratégicas de cara al próximo calendario electoral. Sin embargo, la falta de consenso entre bloques dialoguistas, sectores del PRO, parte de la UCR y representantes provinciales dificulta la construcción de una mayoría estable en ambas cámaras.

Las diferencias no se limitan a la continuidad de las PASO. También existen debates sobre otros aspectos del sistema electoral, como la organización de las alianzas, el financiamiento de campañas y posibles modificaciones complementarias a la Boleta Única de Papel.

Mientras continúan las negociaciones, el oficialismo mantiene abierto el diálogo con distintos espacios políticos para intentar acercar posiciones. No obstante, en el Senado reconocen que la eliminación total de las PASO aparece hoy como un objetivo difícil de alcanzar y que una nueva suspensión podría transformarse en la salida de consenso para evitar una derrota legislativa.