En medio de las turbulencias internas que genera el caso Adorni, Javier Milei apostará este sábado a una demostración de unidad política en el acto por el Día de la Bandera en Rosario. El Presidente convocó al gabinete ampliado y se mostrará junto a Karina Milei y Santiago Caputo, en lo que desde la Casa Rosada describen como una estrategia de contención interna para mostrar que el oficialismo sigue alineado detrás de la figura presidencial pese a las tensiones de las últimas semanas.

El esquema busca repetir el mensaje de orden que el Gobierno intentó proyectar en el Tedeum del 25 de Mayo. La convocatoria incluye ministros, secretarios, funcionarios de primera línea y referentes parlamentarios del oficialismo. La presencia conjunta del Presidente, su hermana y el asesor presidencial apunta a descomprimir las fricciones que vienen acumulándose entre los distintos sectores del espacio: el karinismo, el entorno de Caputo, los Menem y el ala de Patricia Bullrich.

La situación de Manuel Adorni es el punto más sensible del momento político. El jefe de Gabinete quedó debilitado tras sus explicaciones patrimoniales, la presentación de declaraciones juradas rectificativas y las nuevas medidas judiciales en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. En la Casa Rosada descartan por ahora su salida y niegan versiones sobre una posible designación en un consulado, pero en distintos despachos ya circulan nombres de eventuales reemplazantes si la presión se vuelve insostenible. Sandra Pettovello y Pablo Quirno son los dos que más suenan, aunque cerca de la ministra de Capital Humano desestiman que esté interesada en un rol de mayor exposición política.

Adorni podría estar presente en Rosario, aunque la decisión todavía genera dudas internas. "Si lo chiflan, puede ser un problema", admiten en Nación. La lectura oficial es que su asistencia funcionaría como un respaldo institucional de Milei, que según fuentes del Ejecutivo no tiene previsto desplazarlo y quiere que llegue al informe de gestión que debe presentar ante el Senado. Sin embargo, hay una diferencia de matices dentro del triángulo de poder: mientras el Presidente mantiene su respaldo, en el entorno de Karina Milei empiezan a evaluar con más frialdad el costo político de la crisis.

Caputo también será observado de cerca en el acto. El asesor presidencial viene de semanas de tensión con el karinismo y con los Menem por el control de la estrategia digital y el armado territorial, y su presencia en Rosario apunta a reforzar la idea de que sigue integrado al esquema presidencial. Martín Menem también participará, aunque por estas horas se encuentra de viaje en Israel. El único ausente confirmado del gabinete será Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia, que estará en París participando de actividades ante el GAFI junto a una comitiva de jueces y funcionarios.

La presencia de Bullrich será uno de los datos políticos más observados del acto. La senadora confirmó su asistencia pese a haber marcado diferencias fuertes con Adorni en los últimos días, al calificar su situación patrimonial como una "omisión ética", y de haber tensado el vínculo con la Casa Rosada por el pliego de María Verónica Michelli. Desde el karinismo apuestan a seguir recomponiendo el vínculo con ella, conscientes de que conserva peso propio y tiene capacidad de condicionar la estrategia legislativa de cara a 2027. La eventual asistencia de Victoria Villarruel, en cambio, sigue siendo una incógnita. La relación entre la vicepresidenta y la Casa Rosada continúa rota, y desde su entorno evitaron confirmar si viajará a Rosario, priorizando por estas horas la agenda legislativa del Senado.

Más allá de las tensiones internas, el Gobierno busca usar la agenda patria para recuperar iniciativa. La apuesta es instalar una secuencia de actos de unidad que ayude a correr el foco de las internas y volver sobre los ejes de gestión, reformas y economía. Si el despliegue de Rosario resulta exitoso, el esquema se repetiría el 9 de Julio en Tucumán con una nueva convocatoria amplia al gabinete y a los principales referentes del espacio.