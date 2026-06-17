El gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles 17 de junio la creación de un nuevo beneficio salarial para el personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que cuente con estudios superiores vinculados a las tareas que desempeña. La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026 y crea el denominado "Suplemento por Título", un adicional remunerativo que podrá representar hasta un 25% del haber mensual de cada integrante de las fuerzas.

Según informó el Ministerio de Defensa, el objetivo es reconocer la capacitación académica y técnica del personal militar, además de fomentar la profesionalización de áreas estratégicas para la defensa nacional.

Cómo será el aumento y quiénes podrán cobrarlo

El nuevo esquema comenzará a aplicarse desde el 1 de julio de 2026 y contempla distintos porcentajes según el nivel de formación alcanzado:

10% para tecnicaturas o títulos equivalentes.

15% para carreras de grado universitario.

25% para especializaciones, maestrías o doctorados.

El beneficio se calculará sobre el haber mensual correspondiente al grado militar de cada integrante. Esto significa que no será una suma fija, sino que acompañará futuras actualizaciones salariales.

Además, el suplemento alcanzará tanto al personal militar en actividad como a los retirados que hubieran obtenido sus títulos antes del pase a retiro. En determinados casos, también podrá extenderse a familiares con derecho a pensión.

El impacto para miles de militares y sus familias

La decisión implica una mejora salarial permanente para quienes acrediten estudios relacionados con sus funciones dentro de las FF.AA. Desde el Gobierno sostienen que la medida busca corregir una diferencia histórica respecto de otros sectores de la administración pública nacional, donde ya existían adicionales por formación académica.

En términos prácticos, un militar con un posgrado reconocido podría incrementar significativamente sus ingresos mensuales, mientras que quienes continúen capacitándose tendrán un incentivo económico adicional para avanzar en su formación.

Las áreas que busca fortalecer el Ministerio de Defensa

La cartera de Defensa remarcó que las Fuerzas Armadas necesitan cada vez más especialistas en disciplinas vinculadas a los desafíos actuales de la seguridad y la defensa.

Entre las áreas consideradas prioritarias figuran:

Ingeniería.

Informática.

Medicina.

Logística avanzada.

Ciberseguridad.

Derecho internacional humanitario.

Tecnologías aplicadas a la defensa.

Según fuentes del Ministerio, reconocer económicamente la capacitación permite retener profesionales formados por el Estado y fortalecer capacidades consideradas estratégicas para la República Argentina.