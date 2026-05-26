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SIN MILEI

En medio de la interna libertaria, volvió a reunirse la mesa política

Santiago Caputo, Martín Menem, Manuel Adorni y Patricia Bullrich analizaron proyectos legislativos y evitaron hablar de la disputa interna.

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Por Victoria Blanco

Periodista especializada en política y actualidad nacional, con más de 10 años de experiencia en medios digitales y gráficos.

Martes, 26 de mayo de 2026 a las 20:08
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Según trascendió, el encuentro estuvo centrado en temas legislativos y en la estrategia parlamentaria del oficialismo.

La mesa política de La Libertad Avanza volvió a reunirse este martes en Casa Rosada en medio de las tensiones internas que atraviesa el oficialismo. Del encuentro participaron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. La reunión se realizó sin la presencia del presidente, Javier Milei, y se produjo luego de varios días de cruces y diferencias entre sectores vinculados a Caputo y dirigentes cercanos a Karina Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Según trascendió, el encuentro estuvo centrado en temas legislativos y en la estrategia parlamentaria del oficialismo, mientras que se evitó abordar directamente la interna que atraviesa al espacio. Entre los temas analizados aparecieron distintos proyectos impulsados por el Gobierno en el Congreso, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Super-RIGI”, además de iniciativas vinculadas a ludopatía, lobby y modificaciones al etiquetado frontal. De acuerdo con lo informado, durante la reunión no se definió el envío de nuevos proyectos legislativos.

Las tensiones dentro del oficialismo habían escalado en los últimos días con diferencias expresadas en redes sociales y disputas vinculadas al armado político de La Libertad Avanza. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a registrarse gestos de acercamiento y menor exposición pública del conflicto. En paralelo, Milei buscó mostrar equilibrio entre los distintos sectores del oficialismo durante sus actividades recientes, en una estrategia orientada a transmitir coordinación política dentro del Gobierno.

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