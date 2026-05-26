Milei calificó como “válida” la postura del arzobispo y afirmó que su Gobierno apunta a la reelección

El presidente Javier Milei afirmó este martes que la homilía de ayer del arzobispo Jorge García Cuerva, en el Tedeum por el 25 de mayo, fue “una opinión absolutamente valida”, aunque consideró “exagerada” la calificación de “terrorismo” para quienes expresan odio en las redes sociales.

Milei señaló que García Cuerva habló “de manera educada” y abrió “un diálogo y un debate, desde una posición que es absolutamente entendible”, y sostuvo que es “interesante, positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en una situación entre quienes proponemos el cambio y quienes se resisten”.

El mandatario califico como “exagerada” la definición de “terrorismo de las redes” para quienes lanzan allí mensajes de odio, y puntualizó: “No es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. La lógica de twitter, claramente, no es la forma en que la gente se vincula en la vida”.

Milei sostuvo que “no es fácil entender el mundo de las redes” y diferenció la opinión online de la violencia estatal.

“Terrorismo a mí me parece que es cuando el Estado persigue a las personas o cuando hay gente que pone bombas. La palabra es un poco exagerada para la gente que da su opinión y canaliza su frustración en las redes”, sostuvo Milei en declaraciones a Radio Mitre.

Explicó que “si a uno no le gusta lo que se dice allí se baja de las redes y listo. Lo más complicado son las cosas que hace el Estado, no la gente que se expresa en las redes, porque si a uno no le gusta lo que dicen los bloquea o se baja de las redes”, aseveró.

Sobre la candidatura de Macri

Por otra parte, opino que una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri no es funcional al peronismo, como sostuvo recientemente el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y expresó: “No pienso la política en esos términos”.

“Nosotros nos tenemos que dedicar a gobernar. Si hacemos un buen Gobierno vamos a lograr la reelección y si hacemos un Gobierno que no merece ser reelecto no lo seremos”, aseveró.

“No compito contra otros espacios políticos, compito contra mí mismo haciendo cada día un Gobierno mejor, esa es mi forma de ver las cosas, que no quiere decir que sea ni la forma correcta ni la única”, señaló.

Milei dijo que al ganar la elección de 2023 asumió “un contrato con la población y lo que hago es cumplirlo. Me gustaría hacerlo más rápido, pero arranqué con una debilidad muy fuerte en la Cámara de Diputados”, subrayó.

“Hoy tenemos una mejor composición, somos la primera minoría, pero no tenemos quorum propio, y eso requiere que trabajemos, con mucho diálogo, mucho consenso”, explicó.

Finalmente sobre la reunión de ayer del Gabinete Nacional relató que le repartió a sus ministros el libro “La teoría del caos” de Robert Murphy, a manera de “marco teórico” sobre “cómo funcionaría la sociedad anarcocapitalista, con un sistema de seguros”.