En Argentina, el Día de la Bandera se celebra cada 20 de junio para honrar a Manuel Belgrano, creador del emblema nacional. Aunque la bandera fue izada por primera vez en febrero de 1812, la fecha elegida recuerda el fallecimiento de Belgrano y su aporte fundamental a la independencia del país.

Este día es feriado nacional inamovible y se conmemora con actos oficiales, ceremonias y homenajes en todo el territorio argentino. Entre las actividades más destacadas se encuentra la promesa de lealtad a la bandera, que realizan miles de estudiantes en las escuelas.

Manuel Belgrano, reconocido abogado y militar, tuvo un rol clave en la Revolución de Mayo. En 1810, fue encargado de organizar las fuerzas patriotas y promover símbolos nacionales, entre ellos la escarapela celeste y blanca, posiblemente inspirada en el cielo o en el manto de la Virgen María.

Día de la Bandera: por qué se celebra cada 20 de junio en honor a Manuel Belgrano

La importancia de Manuel Belgrano en la insignia patriótica

Con esos colores, Belgrano diseñó la Bandera Nacional cuyo primer ejemplar fue confeccionado por María Catalina Echeverría. El 27 de febrero de 1812 se realizó el primer izamiento en Rosario, a orillas del río Paraná, en presencia de Belgrano y el Regimiento Nº 5.

El diseño oficial fue aprobado por el Congreso de Tucumán el 20 de julio de 1816. Más tarde, en 1938, el Congreso de la Nación estableció el 20 de junio como el Día de la Bandera, fecha que coincide con el fallecimiento de Belgrano.

La bandera ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Una de las más importantes ocurrió en 1818, cuando Martín de Pueyrredón ordenó incorporar el Sol de Mayo en la franja blanca central. Este símbolo hace referencia a la Revolución de Mayo de 1810 y tiene vínculos con la iconografía inca.

Actualmente, el sol que adorna la bandera es de color oro y cuenta con 32 rayos alternados, rectos y flamígeros, que representan un importante símbolo nacional.

El 20 de junio de 1957 se inauguró en Rosario el Monumento Nacional a la Bandera, ubicado en el lugar donde Belgrano realizó el primer izamiento. Este monumento es uno de los espacios conmemorativos más importantes dedicados a la bandera argentina, y cada año allí se realizan actos en honor a este símbolo patrio.