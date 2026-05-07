En el marco de su gira por Estados Unidos, el gobierno argentino sumó un nuevo anuncio de peso: Chevron prevé invertir más de 10.000 millones de dólares en un proyecto energético que será presentado bajo el esquema del RIGI.

La confirmación fue realizada por el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, tras un encuentro con ejecutivos de la compañía, junto al presidente Javier Milei y otros funcionarios del área económica.

A través de una publicación en X, Caputo reveló el compromiso asumido por la firma. “Nos reunimos junto con Pablo Quirno y Alec Oxenford con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares”, escribió el ministro al compartir una imagen de la reunión.

El plan apunta a profundizar el desarrollo de Vaca Muerta, una formación clave para la producción de gas y petróleo no convencional, que se ha convertido en uno de los principales atractivos para inversores internacionales.

El Gobierno busca, a través del RIGI, generar condiciones favorables para grandes desembolsos, ofreciendo incentivos y previsibilidad en un contexto donde la llegada de capital extranjero es considerada central para el crecimiento. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que incluye la participación de Milei en foros empresariales como la Conferencia Global del Instituto Milken, con el objetivo de posicionar a la Argentina como un destino confiable para proyectos de gran escala.