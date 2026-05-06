El secretario de Trabajo de Neuquén, Pablo Castillo, y la subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas, desarrollaron una agenda de trabajo en el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) con el objetivo de potenciar la capacitación vinculada al sector energético. Esta iniciativa apunta a consolidar la articulación con el programa Emplea Neuquén, clave para ampliar la oferta formativa en función de las necesidades reales de la industria.

Un modelo de articulación entre Estado e industria

Durante la recorrida, autoridades del IVM y representantes del sector privado presentaron el funcionamiento del espacio, que cuenta con ocho salas formativas. “Este instituto es una muestra concreta de lo que podemos lograr los neuquinos cuando trabajamos en conjunto. La articulación entre el Estado y el sector privado nos permite generar formación de calidad, alineada a las necesidades reales de la industria", destacó Castillo.

Además, el secretario de Trabajo subrayó que la capacitación es central para ampliar el acceso al empleo en el sector del gas y el petróleo. Un sector que demandan más y mejor mano de obra capacitada.

La articulación entre el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta y el programa Emplea Neuquén es clave para la demanda de mano de obra calificada en el sector energético.

Emplea Neuquén, el puente hacia el trabajo

Por su parte, Cuevas remarcó que esta estrategia se integra plenamente a las políticas públicas provinciales. “Estamos incorporando estas propuestas para que cada vez más neuquinos puedan acceder a capacitaciones con salida laboral concreta”, afirmó.

También explicó que las convocatorias se realizan a través de la web de Emplea Neuquén, con criterios que priorizan a quienes ya participan en el programa, en un contexto de alta demanda.

La capacitación, como eje del desarrollo productivo

La provincia de Neuquén continúa consolidando un modelo basado en la formación técnica, la articulación público-privada y la generación de empleo genuino. En este escenario, donde Vaca Muerta experimenta un crecimiento sin precedentes, la capacitación se posiciona como una herramienta clave para vincular a los trabajadores con oportunidades reales en una de las industrias más dinámicas de la Argentina.