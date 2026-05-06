Los bonos de la deuda pública argentina registraron una suba de hasta 2% en el inicio de la jornada, luego que Fitch Ratings mejorara la calificación crediticia del país, lo que generó una reacción positiva en los mercados financieros. La agencia elevó la nota soberana de “CCC+” a “B-” con perspectiva estable, un cambio que representa una señal de mayor confianza y que acerca a la Argentina a la posibilidad de volver a emitir deuda en los mercados internacionales.

En paralelo, el riesgo país descendió hasta los 526 puntos, reflejando una menor percepción de riesgo por parte de los inversores y consolidando la tendencia positiva en los activos locales.

Desde Fitch explicaron que la mejora responde a avances en los saldos fiscales y externos, junto con la implementación de reformas económicas y una mayor acumulación de reservas en el Banco Central. La calificadora valoró el respaldo político logrado por el Gobierno tras las elecciones de medio término de 2025, que permitió avanzar con medidas como la reforma laboral y un presupuesto 2026 enfocado en el equilibrio fiscal.

Sin embargo, el informe también marcó límites en el escenario: advirtió que la liquidez internacional sigue siendo baja, y que la economía enfrenta desafíos como la inflación elevada y un historial de inestabilidad.

En el mercado accionario, el índice MERVAL registraba una leve suba del 0,2%, mientras que los ADRs de empresas argentinas en Wall Street mostraban un comportamiento mixto.