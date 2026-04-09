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Miércoles 08 de Abril, Neuquén, Argentina
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MIÉRCOLES

Baja del riesgo país y subas de hasta 7% en acciones en Wall Street

Los bonos también mostraron mejoras y el indicador elaborado por JP Morgan retrocedió en medio de un contexto global favorable.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 21:13
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El riesgo país registró una baja y se ubicó en 570 puntos básicos, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street subieron hasta 7%, en una jornada marcada por el repunte de los mercados internacionales. La mejora se dio en un contexto global positivo tras la tregua entre Estados Unidos e Irán, que impulsó a las principales bolsas del mundo. En ese escenario, los bonos argentinos que cotizan en el exterior avanzaron hasta 1,5% en las operaciones previas a la apertura.

Durante la jornada, el indicador elaborado por JP Morgan llegó a tocar las 551 unidades, su nivel más bajo desde fines de febrero, antes del inicio del conflicto en Irán, aunque luego cerró en 570 puntos.

En Wall Street, las acciones argentinas lideraron subas significativas. Banco Supervielle avanzó 7,4%, Banco Macro 7,1%, BBVA 5,2% y Grupo Galicia 5%, entre las principales alzas.

En contraste, algunas compañías energéticas registraron caídas: Transportadora Gas del Sur retrocedió 2,2%, YPF 1,6% y Globant 0,6%.

A nivel local, el índice S&P Merval mostró una suba de 1,3% en pesos y 1,7% en dólares, medido al contado con liquidación, acompañando la tendencia positiva del exterior.

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró a $1410 en el Banco Nación, mientras que el tipo de cambio mayorista operó en $1387,50.

 

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