El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó que exista una interna de relevancia dentro del Gobierno nacional y aseguró que el principal desafío político de La Libertad Avanza es trabajar para garantizar la continuidad del proyecto encabezado por Javier Milei más allá de 2027.

Durante su participación en el Congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Menem relativizó las versiones sobre tensiones internas dentro del oficialismo. “No creo que le cambie la vida a nadie, es algo normal que pasa en todos los gobiernos”, sostuvo al ser consultado sobre los cortocircuitos que trascendieron en las últimas semanas dentro de La Libertad Avanza.

El titular de Diputados también afirmó que la dirigencia oficialista mantiene un funcionamiento habitual y coordinado. “Trabajamos normalmente y nos reunimos habitualmente”, aseguró.

En cuanto al futuro político del espacio, Menem planteó que el objetivo central será consolidar el proyecto libertario con vistas al próximo turno presidencial. “Tenemos que poner el foco en la búsqueda de la continuidad del Presidente en el período 2027-2031 y tenemos que ver cómo podemos congeniar con los gobernadores”, expresó.

En ese marco, remarcó que el oficialismo buscará expandir en las provincias la misma agenda que impulsa a nivel nacional. “Lo más importante que tenemos es empujar la agenda violeta en las provincias”, afirmó.

Respecto de la situación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitó profundizar sobre el tema y se limitó a señalar que “cualquier situación dudosa la tiene que investigar la Justicia”.

Menem también defendió la estrategia electoral desplegada por La Libertad Avanza en los comicios legislativos de 2025 y destacó el crecimiento de la representación oficialista en el Congreso. “Somos 95 diputados y se logró por una brillante decisión de buscar a los propios”, señaló. Además, aseguró que el oficialismo cuenta actualmente con una fortaleza parlamentaria mayor a la que tenía al inicio de la gestión. “Estamos en condiciones de sostener cualquier veto”, sostuvo.

En otro tramo de su exposición, apuntó contra el peronismo y advirtió sobre un eventual regreso de ese espacio al poder. “El riesgo Kuka es que vuelvan al gobierno personas que no tienen ningún tipo de apego al equilibrio fiscal”, afirmó.

El dirigente libertario también insistió con una de las reformas impulsadas por el oficialismo: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Ningún habitante de la Argentina quiere las PASO. Hay que eliminarlas o suspenderlas, son un gasto enorme e innecesario”, planteó.

Por último, evitó confirmar una eventual candidatura a gobernador de La Rioja en 2027, aunque dejó abierta la posibilidad de competir si así lo define el espacio político. “No tengo ambiciones latentes. Si el espacio lo pide, seré candidato, ahí o donde sea”, concluyó.