Victoria Villarruel publicó un mensaje por el 25 de Mayo luego de quedar excluida del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, del que participó el presidente, Javier Milei, junto a integrantes del Gobierno nacional. A través de sus redes sociales, la Vicepresidenta compartió una reflexión sobre el significado de la Revolución de Mayo y vinculó aquel proceso histórico con los desafíos actuales relacionados con la soberanía y la dignidad humana.

“El dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana”, expresó Villarruel en su publicación. La titular del Senado sostuvo que “el 25 de mayo de 1810 no fue un quiebre fortuito, sino el fruto maduro de nuestra tradición” y aseguró que la Revolución de Mayo tiene raíces en “un humanismo profundamente católico”.

Además, señaló que para los próceres argentinos “ser libres era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad” y afirmó que esa herencia enfrenta actualmente “nuevos y complejos desafíos”. En su mensaje, Villarruel también citó un fragmento de la primera encíclica del papa León XIV, centrada en la protección de la humanidad frente al avance de la inteligencia artificial: “El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico sino antropológico”.

La Vicepresidenta cerró su publicación con una referencia a los valores fundacionales del país y concluyó: “¡Viva la Patria! ¡Todo por Argentina!”.