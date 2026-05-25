El presidente Javier Milei publicó este lunes un video especial por el 25 de Mayo en el que recreó una escena histórica protagonizada por Manuel Belgrano con una estética inspirada en figuras tipo Lego.

La pieza audiovisual fue compartida en redes sociales durante la mañana del Día de la Patria y mostró al prócer argentino imaginando cómo sería el futuro del país. La animación comienza en el Cabildo de 1810, donde un Belgrano construido con bloques escribe la frase: “¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?”.

A partir de allí, el personaje aparece trasladado al presente y observa una multitud frente a Casa Rosada mientras el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salen al histórico balcón presidencial. En la secuencia final, Belgrano se suma al saludo junto a ambos dirigentes en una escena cargada de símbolos patrióticos y referencias al presente político argentino.

El video fue difundido horas antes de la participación oficial del Gobierno en el tradicional Tedeum del 25 de Mayo realizado en la Catedral Metropolitana. La publicación se dio además en una jornada marcada por distintos gestos políticos del oficialismo y actividades oficiales vinculadas a la fecha patria.

La utilización de animaciones, inteligencia artificial y formatos visuales en redes sociales se convirtió en una herramienta habitual dentro de la comunicación digital del presidente Milei y su entorno político.

El video rápidamente comenzó a circular en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde generó repercusión entre seguidores y usuarios durante las celebraciones por el 25 de Mayo.